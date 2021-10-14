Самые безопасные города для путешествий: куда туристам стоит ехать в 2021 году
Специалисты составили рейтинг самых безопасных городов в 2021 году. В эти города туристы могут ехать абсолютно спокойно.
Об этом пишет The Independent со ссылкой на Economist Intelligence Unit.
В индексе безопасных городов были учтены показатели личной безопасности жителей, цифровая безопасность, безопасность окружающей среды, местной инфраструктуры и здоровья. Также были учтены действия властей каждого города в связи с вызовами пандемии и показатели смертности от COVID-19.
Стоит отметить, что безопасность здоровья многих городов за последние 18 месяцев была поставлена под угрозу, так как пандемия охватила многие густонаселенные городские районы.
"В странах, где разразилась пандемия, в городах по той или иной причине, кроме лучшего международного транспортного сообщения и более близкого расстояния между жителями, в целом заболеваемость вначале росла быстрее, чем в прилегающих сельских районах. Это привело к увеличению первоначального уровня смертности", - говорится в отчете.
Самые безопасные города мира:
1. Копенгаген
2. Торонто
3. Сингапур
4. Сидней
5. Токио
6. Амстердам
7. Веллингтон
8. Гонконг и Мельбурн
9. Стокгольм
Копенгаген вышел на первое место благодаря тому, что в городе много парков, зеленых насаждений и широкие сети водных путей. Также в этом городе существуют "четкие протоколы по COVID-19, доверие общественности к городским властям и низкий уровень коррупции".
Напомним, ранее мы писали о том, что в Египте изменились правила для туристов.
А также рассказывали о том, когда откроются границы Индии для туристов.