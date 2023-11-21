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Samsung Galaxy S24. Коли можна буде купити флагман: дата і ціна

Інсайдери поділилися, коли чекати нову серію смартфонів Samsung Galaxy S24 (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Нову лінійку смартфонів представлять на заході Galaxy Unpacked. Вже наступного дня відкриються передзамовлення, а на руках новинка опиниться до кінця місяця.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт про мобільні телефони GSMArena, який в свою чергу посилається на інсайдера в Х (Twitter).

За інформацією джерела Таруна Ватса, анонс нової лінійки Galaxy S24 запланований на 17 січня 2024 року в Сан-Хосе, Каліфорнія. Попередні замовлення прийматимуться з цього ж дня, а постачання заплановано на період з 26 по 30 січня. Відкритий продаж стартує 30 січня.

Згідно з чутками, базові моделі Galaxy S24 та Galaxy S24+ будуть поставлятися зі збільшеним обсягом оперативної пам'яті. У Galaxy S24 та Galaxy S24+ встановлено 8 ГБ ОЗУ, а модель Ultra доступна у варіантах з 8 ГБ та 12 ГБ. Передбачається, що Galaxy S24 та Galaxy S24+ будуть оснащені 12 ГБ оперативної пам'яті.

Що стосується внутрішньої флеш-пам'яті, Galaxy S23 має мінімальний об'єм 128 ГБ, тоді як Galaxy S24 та Galaxy S24+ будуть поставлятися з 256 ГБ флеш-пам'яті. Флагманська модель Galaxy S24 Ultra стане першим пристроєм бренду із 16 ГБ оперативної пам'яті. Покупцям будуть доступні версії з 256 ГБ, 512 ГБ та 1 ТБ флеш-пам'яті.

Раніше ми писали, що з'явилися перші фото смартфона Samsung Galaxy S24.

А ще у нас є матеріал про те, як Samsung випустила смартфон у стилі "розкладачки" 2003 року.

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