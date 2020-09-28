Самоубийство военной под Одессой: после загадочного звонка поведение женщины резко изменилось

В субботу, 26 сентября, в Одесской области военнослужащая из 28-й отдельной механизированной бригады Татьяна Варава совершила самоубийство. Дочь женщины Людмила просит разобраться в этом деле, поскольку уверена, что хоть мать и выпрыгнула из окна сама, у нее на это была веская причина.

По словам Людмилы, за два дня до трагедии у ее матери все было нормально. Она вела себя как обычно. Но 25 сентября в 09:00 взволнованная Татьяна позвонила дочери и спросила, все ли у нее хорошо. Об этом она рассказала ТСН.

Женщина отметила, что мать ей никогда в утра раньше не звонила, только если было что-то очень срочное. В тот день по телефону она рассказала, что ей приснился какой-то сон и она переживает за дочь.

Кроме того, на протяжении всего дня Татьяна часто звонила дочери и просила ее чтобы она перезванивала ей каждые полчаса, чтобы знать, что у нее все хорошо.

Дочь подчеркнула, что ее мать никогда не находилась в депрессии. Она была жизнерадостной, делала ремонт в доме и готовилась к свадьбе Людмилы. Также где-то 24 сентября она получила свидетельство о том, что проблем с психикой у нее нет. Ее повысили по службе, и она проходила комиссию.

Татьяна Варава (фото: facebook.com/UkrainianWomenVeteranMovement)

В пятницу военная позвонила дочери и сказала, что с ней кто-то плохо пошутил. Она сказала что ее повысили по службе. Дочь спросила, почему она тогда нервничала, и мать ответила, что думала, что она больше не жилец.

"Я подумала, что я просто не жилец. Но уже все нормально, все прошло. Не волнуйся. Я это уже точно знаю", - рассказала Людмила.

Позже мать ей позвонила и сообщила, что ее уволили и она едет домой. После этого женщина позвонила дочери около 01:00 и попросила приехать. Людмила согласилась. После этого, около 5 часов утра она позвонила с встревоженным голосом и начала извинятся и что-то шептать.

Она просила, чтобы дочь пообещала ей, что нее все будет хорошо. После этого она сказала, что любит ее и сейчас прыгнет из окна. Когда дочь набрала мать то та уже трубку не брала.

Коллеги Татьяны рассказали, что в последние дни она не хотела возвращаться с работы в общежитие. Утром было все хорошо, но в обед ей кто-то позвонил, после чего она побледнела и начала собирать вещи. Никто не знает, кто именно ей звонил, но женщина, с которой она жила, сказала, что вечером ей постоянно кто-то звонил.

В командовании 28-й отдельной механизированной бригады заявили, что возможная причина самоубийства - уголовное дело, по которому женщина проходит как подозреваемая с предыдущего места работы ПАО "Ощадбанк".

Напомним, в полиции сообщили новые детали об убийстве завуча в Тернополе.