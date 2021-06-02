Самоубийство школьницы в Запорожье: девочку затравили учителя?

Трагедия случилась еще 4 апреля с ученицей 47-й школы по имени Виктория. Девочка, по некоторой информации, повесилась. Она хорошо училась, участвовала в олимпиадах, и собиралась поступать в медицинское училище.

В предсмертной записке Вика выразила надежду, что учителей накажут за постоянные оскорбления в сторону девочки, да и класса в целом.

"Для меня уже все кончено, но надеюсь, что А. Б. накажут за постоянные оскорбления нашего класса, Л. В., из-за которой у меня 2 раза была истерика. Да и, в принципе, хочу, чтобы директора внимательно присматривались к тем, кого берут на работу. Мне все равно, меня уже больше нет. В***, которые сломали меня и разрушили мою жизнь", - говорилось в записке Вики.

Какое решение приняла комиссия

В департаменте образования Запорожского горсовета была создана специальная комиссия, которая расследовала этот вопрос. Вывод - буллинга не было.

"Наша комиссия, которая работала, фактов буллинга не нашла. Нарушений со стороны школы в служебном расследовании мы не нашли", - говорит директор департамента образования и науки Запорожского городского совета Станислав Романчук.

При этом уголовное производство по факту смерти школьницы все еще остается открытым и расследование продолжается.

Что случилось в тот день

В тот день родители подвезли Вику на курсы - она хотела поступать в медучилище. После девочка позвонила маме и сказала, что очень устала.

Мама школьницы Елена говорит, что когда она вернулась домой - быстро побежала в свою комнату. А после полуночи ее обнаружили в комнате мертвой.

По словам Елены, одна из учителей называла Вику "свиньей необразованной", доводила до истерики. Жаловалась девочка и на других педагогов. Мама пыталась поговорить с классным руководителем на эту тему, но ее просто высмеяли.