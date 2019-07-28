Самоубийство или несчастный случай? В Днепре на дне сливной ямы нашли тело женщины

27 июля в Днепре на дне сливной ямы, которая была расположена на территории частного дома по улице Вагонной, обнаружили тело пожилой женщины. Об этом с места происшествия сообщает Информатор.

Отмечается, что в полицию позвонила соседка умершей. Она рассказала, что пенсионерка жила одна и часто выходила из дома, но в какой-то момент перестала появляться на улице.

Ее не видели около двух дней, из-за чего женщина начала переживать и в конце концов решила наведаться. Осмотрев все вокруг, она заглянула в сливную яму и увидела тело 90-летней соседки, лежащее на дне.

Тело женщины нашли на дне сливной ямы в Днепре (фото: dp.informator.ua)

Вероятно это было самоубийство, поскольку совсем недавно она потеряла сына. Однако не исключено и то, что это мог быть несчастный случай. Точную причину смерти озвучат судебно-медицинские эксперты после проведения экспертизы.

Напомним, что женщина обнаружила бездыханное тело сына в недострое Киева.

Ранее в лесопосадке за селом Спасское обнаружили бездыханное тело девушки, которую до этого двое суток пытались безуспешно разыскать. Задержан предполагаемый убийца.