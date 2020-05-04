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Что на самом деле укрепляет иммунитет: Комаровский дал ответ

STYLERЖизнь    04.05.2020 - 15:18
Что на самом деле укрепляет иммунитет: Комаровский дал ответ
Евгений Комаровский (фото: facebook.com/komarovskiynet)

Доктор Комаровский объяснил, что укрепляет иммунитет

Евгений Комаровский объяснил, что на самом деле укрепляет иммунитет человека, и стоит ли принимать какие-либо препараты для этого. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

По его словам, иммунитет нельзя укрепить сидя на диване и просто употребляя какие-то лекарства. Чтобы укрепить свое здоровье, необходимо заниматься физическими нагрузками, правильно питаться и употреблять меньше сахара.

Кроме того, на иммунитет влияет также лишний вес, стресс, регулярные положительные эмоции, секс, а также прогулки на свежем воздухе.

Комаровский отметил, что довольно часто людям не хочется заниматься спортом, садиться на диету, любить близких, не ссорится и по-настоящему радоваться за успех других людей. При этом люди верят в то, что можно ничего не делать, употреблять специальные препараты и у них будет хороший иммунитет, но на самом деле этого не будет.

"Иммунная система очень многофакторная и ее невозможно усилить какой-то волшебной таблеткой, но поскольку люди в это верят, то на этом безумно зарабатывают люди", - заявил Комаровский.

Напомним, что Евгений Комаровский дал важный совет по антисептикам. Он отметил, что если санитайзер не пахнет спиртом, то о нем можно же сразу забыть и искать другой, в котором содержится не менее 60% спирта. Он также рассказал, как можно самому сделать антисептик.

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