Самолікування призвело до тяжкої інфекції: у Львові жінку вкусив невідомий павук

У Львові фахівці обласної інфекційної лікарні лікують 54-річну жінку від важкої бактеріальної інфекції. Це сталось через укус невідомого павука.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайт Zaxid.net та Міністерства охорони здоров'я.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про деталі інциденту та як вберегтися від укусу павуків.

Що сталось після укусу павука

Минулого тижня жінка звернулася до медиків, після того як удома її вкусив павук. Місце укусу на лівій руці почервоніло, розбухло та з'явилась бактеріальна інфекція.

За словами заступника директора з медичної частини інфекційної лікарні Андрія Орфіна, на місці укусу є два проколи, а павуки, як відомо, мають два жала.

Як відомо, пацієнтка понад тиждень намагалася лікуватися самотужки, але ставало тільки гірше.

Зокрема, на лівій руці вище ліктя утворився великий набряк, який перекинувся на передпліччя. На УЗД видно зміни в м’яких тканинах, характерні для вторинного бактеріального інфікування.

Медик зазначив, що пацієнтці призначили протиалергічну терапію, нестероїдні протизапальні препарати та антибіотики.

Що буде, якщо ліки не допоможуть

Жінці продовжили медикаментозне лікування, але якщо через деякий час не буде позитивних змін, то доведеться проводити хірургічне втручання.

До того це вже не перший випадок укусу павука. У вересні минулого року був схожий випадок. Жінку вкусив павук в ногу, що призвело до некрозу (омертвіння) м’яких тканин, які хірургам довелося вирізати.

Як захиститися

В першу чергу слід заспокоїтися, знерухомити й охолодити місце укусу. Потрібно пити багато води та прийняти антигістамінні та знеболювальні препарати, після чого негайно звернутися до лікаря.

Важливо, якщо вас вкусив павук, не слід відсмоктувати чи видавлювати отруту.

Якщо ви таки розчухали шкіру, обробіть ділянку антисептиком без спирту.

Щоб надійно захиститися від комах та павуків користуйтеся репелентами, носить закритий одяг, взуття та головний убір.

Після повернення додому з природи оглянути членів сім’ї та домашніх улюбленців.

У МОЗ зазначили, що на території України небезпечний для людини павук - це каракурт. Зустріти його можна вздовж усього узбережжя Чорного та Азовського морів: у бур’янистих заростях, вологіших місцях у западинах та на солончаках, у степу, на полях та городах.

Спочатку укус каракурта не дуже болісний, одразу може не відчуватися або відчуватися, як укол, але через 10–15 хвилин біль наростає та розповсюджується по всьому тілу.