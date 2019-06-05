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Самолет сделал два круга: подробности ЧП в аэропорту Черновцов

STYLERЖизнь    05.06.2019 - 21:47
Самолет сделал два круга: подробности ЧП в аэропорту Черновцов
В Черновцах не смог приземлиться самолет (Коллаж РБК-Украина)

Директор аэропорта рассказал подробности происшествия

В аэропорту города Черновцы пассажирский самолет не мог приземлиться на взлетную полосу. Борт прибыл из Анталии, Турция и вынужден был сделать два лишних круга над аэропортом.

Выяснилось, что перед посадкой на взлетную полосу, куда должен был приземлиться самолет, выбежали животные и сотрудники аэропорта в экстренном порядке расчищали территорию.

"Самолет из Турции не мог сесть на полосу из-за того, что там находилось животное. Это заметил авиадиспетчер. Он направил на полосу работников аэропорта, те отогнали животное, и самолет сел со второго захода", - рассказал директор аэропорты "Черновцы" Борис Морской.

Он отметил, что это не единичный случай, когда животные проникают на взлетные полосы. Кроме диких животных, лис или зайцев, хлопоты работникам аэропорта доставляют также бродячие собаки, которые собирается возле аэропорта в стаи.

"У нас там есть несколько бездомных собак. Время от времени просим центр стерилизации забрать животных. Их забирают, но они снова у нас появляются. Вот проблема, которую нам предстоит решить, потому что это безопасность пассажиров и имидж нашего аэропорта", - объяснил директор аэропорта.

Напомним, ранее мы писали о том, что в аэропорту "Борисполь" застряли сотни пассажиров.

А также рассказывали о том, что самолет из Киева осуществил аварийную посадку в Таллине.

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