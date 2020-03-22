Самогон против коронавируса: Комаровский дал неожиданный совет

Коронавирус в Украине и стремительное увеличение случаев заражения побудили людей искать новые способы защиты от опасной инфекции и дополнительные средства профилактики. Доктор Евгений Комаровский прокомментировал некоторые идеи изобретательных граждан относительно надежной дезинфекции.

Известный педиатр опубликовал новое видео с ответами на популярные вопросы о борьбе с распространением COVID-19 и как можно себя обезопасить от вируса.

В частности, многих заинтересовала тема водки как способа защиты от коронавируса, и можно ли протирать ей руки для дезинфекции.

"Протирать можно, но толку никакого. Для оказания дезинфицирующего эффекта в отношении коронавируса концентрация спирта должна быть не менее 65%", - отметил доктор.

Также Комаровский добавил, что при покупке санитайзеров и любых других средств для профилактики важно обращать внимание на концентрацию спирта.

Доктор уверенно опроверг еще одну "водочную" гипотезу относительно использования этого крепкого алкогольного напитка в качестве распылителя - как альтернативу антисептического спрея и геля.

Также Комаровский ответил на вопрос о том, есть ли смысл обрабатывать руки медицинским спиртом или самогоном, чтобы убить вирус.

"Спиртом - да, но не имеет смысла. Нам не нужен 90%-ый спирт- он будет сильнее поражать и высушивать руки. Если выше 65% - обрабатывать можно, но принято в спирт добавлять глицерин", - отметил педиатр.

Дело в том, что глицерин замедляет скорость испарения спирта, и контакт с кожей будет более длительный, поэтому и бактерицидный эффект будет выше.

"Ну и самогон вообще очень важен. У нас огромное количество самогонщиков. Реально умельцы, которые делают самогон выше 70% - таких достаточно много. И сейчас их всех надо использовать", - рассказал доктор высшей категории.

Комаровский уточнил, что можно взять самогон, добавить туда глицерин и использовать как санитайзер.

"Но при условии, если вам недоступно нормальное дезинфицирующее средство", - отметил доктор.

Видео: Комаровский высказался о коронавируса и самогоне с водкой как средствах дезинфекции

Напомним, что в Украине за самогоноварение для собственного потребления согласно ст. 176 Кодекса об административных правонарушениях предусмотрено наложение штрафа от 3 до 10 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. Осенью 2019-го в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект № 2371 с предложением отменить штрафы, но инициатива в парламенте не была принята.

Как сообщалось, ранее Комаровский раскрыл детали о подвидах коронавируса и дал советы.