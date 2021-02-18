Оно само пройдет: украинцы не хотят вакцинироваться, полагаясь на иммунитет

В Украине вакцинация должна была начаться 15 февраля, но вакцина еще в страну не прибыла. Власти ожидают, что ее доставят уже на этой неделе. Но украинцы не спешат делать прививки.

"Я не доверяю вакцинам. Должен выработаться свой иммунитет. Вот тогда мы будем живые", - заявила жительница села Кухари Киевской области.

В селе Кухари проживает до пол тысячи человек и в большинство из них – это люди пожилого возраста. По словам местного медика, если половина из них захочет вакцинироваться, то это будет достижение. Ведь здесь люди боятся вакцины не меньше чем коронавируса.

Жители городов также не все уверены стоит ли делать прививки от COVID-19. Некоторые говорят, что нет никаких гарантий, что потом человек не заболеет.

Молодые люди не видят ничего плохого в вакцинах, но сразу же делать прививку не планируют.

"Точно не буду первой, кто будет вакцинироваться, но, наверно, если все украинцы будут вакцинироваться и это как-то пойдет на пользу Украины, то наверно, да", - рассказала молодая девушка Валерия.

А вот ее подруга боится вакцин. Говорит в детстве, ее знакомой сделали вакцины и ее парализовало. Также украинцы боятся того, что вакцина новая и ее еще недостаточно исследовали.

Молодой человек признался, что сам вакцинироваться не будет, а вот родителям прививки сделает, даже если за это придется заплатить. Кто-то боится, что вакцина негативно повлияет на его здоровье.

"Я считаю, что должны быть свои антитела, поэтому оно само должно как-то пройти", - отметил житель Винницы.

Жители Винницы рассказали о вакцинации от коронавируса (видео: YouTube)

Что говорят врачи

Врач-инфекционист Юрий Жигарев заявил в интервью The Village, что вакцинироваться важно пожилым людям и с хроническими заболеваниями и людям, у которых большую вероятность инфицироваться.

Но это нужно не только для них. Ведь именно эти люди дают основную нагрузку на систему здравоохранения. Такие больные больше всего в больницах нуждаются в кислороде.