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Самая распространенная сказка: Комаровский развенчал главный миф о менингите

Автор: Людмила Жукова

Доктор Комаровский рассказал, можно ли заболеть менингитом, гуляя без шапки

Доктор Комаровский развенчал главный миф о менингите, в который верили еще наши мамы и бабушки. Он заключается в том, что этой опасной болезнью можно инфицироваться, если на холоде не надевать шапку. Известный украинский педиатр развеял это утверждение в пух и прах.

По его словам, заражение таким способом нереально. Об этом доктор написал в своем Telegram-канале.

"Менингит начнется тогда, когда вы встретитесь с микробом, способным вызвать менингит, и когда ваша иммунная система не сможет справиться с этим микробом", - сказал Комаровский.

Медик еще раз напомнил, что ненадетая шапка к бактериальной инфекции не имеет никакого отношения.

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"А вот где будет при этом ваша голова - повернута к окну, на сквозняке или на ветру - и будет ли на ней шапка, не имеет никакого значения", - отметил медик.

Напомним, что менингит - это опасное заболевание, которое вызывает воспаление оболочек головного и спинного мозга. Болезнь может возникнуть как самостоятельно, так и в качестве осложнения другого процесса.

Чаще всего причинами менингита являются бактерии или вирусы, поражающие мягкие оболочки мозга и цереброспинальную жидкость. У детей причиной менингита становятся преимущественно энтеровирусы, проникающие в организм через еду, воду, грязные предметы.

Ранее мы писали, что доктор Евгений Комаровский рассказал украинцам, как отличить проявления такой опасной болезни, как менингит, от острой респираторной вирусной инфекции.

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