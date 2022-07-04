Самая дорогая инъекция в мире: Украина впервые получила редкое лекарство для детей с СМА

Почему этот препарат важен

Спинальная мышечная атрофия является одной из самых редких генетических болезней, которая характеризуется нарастающей мышечной слабостью во всем организме.

С возрастом она приводит к нарушению опорно-двигательного аппарата и в конечном итоге приковывает больного к инвалидной коляске и кровати.

Вместе с тем СМА является наиболее распространенной генетической причиной смерти детей. По статистике, эта болезнь поражает одного-двух младенцев из 10 тысяч новорожденных.

В Украине сегодня более 200 детей имеют подтвержденный диагноз "спинальная мышечная атрофия".

"Сегодня, без преувеличения, важный день в истории украинской медицины. Мы не просто получили дорогостоящие лекарства, которых никогда раньше не было в Украине. Мы получили самое ценное - возможность сохранить жизни детей, страдающих редкими орфанными заболеваниями. Мы благодарим доноров, которые подарили для наших детей этот шанс на жизнь", - говорит заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич.

Что такое Spinraza

Spinraza это препарат, зарегистрированный американской компанией Biogen, который вводят с помощью инъекции непосредственно в спинномозговую жидкость через поясницу.

Поддерживающие инъекции нужны на протяжении всей жизни - шесть инъекций в первый год и по три инъекции ежегодно в дальнейшем

Это лекарство называют самой дорогой инъекцией в мире, поскольку один флакон Spinraza стоит более 100 тысяч долларов - это около трех миллионов гривен.

Этим препаратом бесплатно обеспечивают своих граждан Германия, Италия, Хорватия, Австрия, Дания, Люксембург, Швейцария, Франция, Япония, Израиль, Турция, Швеция, Испания, США, Бразилия и Южная Корея. А отныне будет и Украина.

Какие есть аналоги

В мире существует три препарата, которые используются для лечения СМА:

Zolgensma

Evrysdi

Spinraza.

Первый вводится до двухлетнего возраста и чинит ген SMN1, останавливая болезнь навсегда.

Два последних нужно применять на протяжении всей жизни.