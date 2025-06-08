"Сама винувата": акторка зі "Спіймати Кайдаша" видала скандальну заяву про секс-скандали і домагання

Що акторка думає про секс-скандали

Так, акторка розповіла, що ніколи не отримувала ролі "через постіль". При цьому Набока пожартувала, що їй просто цього не пропонували. А ще вона заявила, що не вірить акторкам, які кажуть про харасмент.

"Ні з ким не спала. Я це завжди кажу: мені не пропонували, а, може, пропонували б, я б погодилася. Я ж не кажу, коли оце брешуть: ой, він там до мене приставав... Не бреши, моя доця", - сказала артистка.

"Якби мені пропонували, мабуть, я б у молодості багато знімалася. Тут можна за ролями визначати. Я просто кажу чесно, якби мені за велику роль режисер сказав: "От, ти будеш зі мною - я тобі даю роль". Будь ласка, на здоров'я, навіть не задумалася б, але мені ніхто не пропонував, а зараз уже пізно", - також сказала вона.

При цьому Набока не стала приховувати, що не засуджує акторок, які готові на все задля ролі.

"Коли мужичок симпатичний, я не бачу в цьому великої проблеми. Я не люблю оце брехні, як наводять тінь на плетінь. Коли розказують: "Ой, я не така, Боже, він приставав". Та ніхто до тебе не приставав, я певна", - заявила артистка.

Набока обурила словами про домагання (скріншот)

Коли ж інтерв'юєрка спробувала навести приклади й розповісти про свідчення жінок, які постраждали від домагань, не знали, як відмовити, то почула спогад Набоки про її молодість.

"Я знаю цих брехливих дівчат. Я завжди, знаєте, не захочеш - тебе ніхто не вскоче. Коли нам викладали, дуже велике значення мала фізкультура, тоді дуже звертали на це увагу. В нас наш фізрук так нас перевертав, він нас хапав, лапав", - розповіла акторка.

"Зараз би уже б дєвочкі наші посадили б його за педофілію, розумієш? Наші дєвочкі хітроумні давно посадили б, розумієте?" - додала вона.

Також Набока висловилася про секс-скандал навколо колишнього директора "Молодого театру" Андрія Білоуса. На її думку, він не схожий на того, хто міг таке коїти.

"Я там не була, я його не знаю, тому я казати не буду, що він такий який-то ґвалтівник. Ну щось не внушає мені довіри, що він прям такий мачо знайшовся", - вважає артистка.

"Ну не вірю я в такі в страшні речі, що прям такі вони насильники, що так приставали до студентів... Ну брехня це... У нас Шаварський педагогом був - та ми всі були закохані в нього! Красень, молодий, білявий, блакитні очі! У педагогів теж якісь симпатії можуть існувати, це життя, розумієте", - також згадала вона.

На думку акторки, якщо "не скакати" та "не заволікати" чоловіка, то "нічого не буде".

"Це ж крутять просто, щоб отримати роль. Що ж ти докрутилася, сама винувата! Розумієш, не крутися", - сказала Набока.

Реакція мережі

Слова Набоки про домагання та секс-скандали обурили юзерів. У коментарях під її інтерв'ю вони пишуть: