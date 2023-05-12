"Сам ходив на позиції й витягував поранених": загинув художник-декоратор фільму "Памфір" Володимир Чорний

Що відомо про загиблого героя

"Невимовна втрата у нашій команді фільму. У російсько-українській війні загинув Володимир Чорний - талановитий український митець, художник-декоратор фільму "Памфір". Все, що ви бачили у кадрі стрічки, було створено також і руками Володимира. Він був абсолютно відданий своїй справі, талановитий, невтомний та люблячий. Від усієї команди фільму висловлюємо співчуття коханій та усій родині. Вічна пам’ять Герою!" - написали творці фільму "Памфір" у Facebook.

Володимир пішов на фронт добровольцем (фото: facebook/ Володимир Чорний)

"Моє серце вирвали. Я кричала, не вірила, не віддавала його, боролася з реальністю та це нічого не змінило. Ти загинув Коханий Героєм, в бою з росіянами. О 5-тій годині ранку 9-того травня", - написала кохана художника Олена Білецька.

Жінка зазначила, що на фронт Володимир пішов добровольцем навіть попри те, що його документи загубили у військкоматі.

Володимир Чорний з коханою Оленою (фото: facebook/ Володимир Чорний)

"Ти став Супервоїном. Ходив сам на позиції. Проводив по наднебезпечних місцях військових, смаляв по ворогу, витягав поранених побратимів з поля бою, та добре заливав лою за комір росіянам. Звільняв наші міста", - пише Олена.

На сторінці загиблого друзі та знайомі залишають слова скорботи.

"Ти був одним з найнадійніших людей. Як сказав твій колега, в пам'яті залишиться тільки хороше. В пам'яті про тебе тільки світлі моменти. Герою Слава", - написав режисер фільму "Памфір" Дмитро Сухолиткий-Собчук.

Володимир Чорний (фото: facebook/ Володимир Чорний)

"Володя був дуже дружньою і веселою людиною. Він постійно всім намагався підняти настрій. Вова міг відповісти на різноманітні питання з історії, географії, мистецтва, музики, техніки, науки. Він любив подорожувати з карематом, був філософом, художником, дослідником. Він був Людиною, яка відгукується на проблеми інших та допомагає", - прокоментував художник Антон Логов.

Володимир любив подорожувати (фото: facebook/ Володимир Чорний)

Коли і де буде церемонія прощання із Володимиром, поки не повідомляють.

(фото: facebook/ Володимир Чорний)