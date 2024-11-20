S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля. Де і як купити гру в Україні

Реліз довгоочікуваної гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля, створеної українською студією GSC Game World, запланований на сьогодні, 20 листопада о 18:00. Гра обіцяє захопливий відкритий світ у зоні відчуження з насиченим сюжетом, унікальною атмосферою та інноваційними графічними рішеннями.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про те, як і де можна купити гру S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля.
S.T.A.L.K.E.R. 2 доступна для попереднього замовлення на офіційному сайті гри stalker2.com і в магазинах цифрових платформ:
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Крім стандартного видання, є спеціальні версії, які включають:
Гра обіцяє стати однією з найбільш знакових українських розробок завдяки продуманій ігровій механіці та новим елементам геймплею. Крім того, вона підтримує українську локалізацію, що робить її привабливою для вітчизняних гравців.
Офіційні джерела для покупки та більш детальної інформації доступні на сайті гри та в цифрових магазинах, таких як Steam, Epic Games Store, і Microsoft Store.
Під час підготовки матеріалу використовувалися такі джерела: Steam, Stalker 2.