S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля. Де і як купити гру в Україні

Реліз довгоочікуваної гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля, створеної українською студією GSC Game World, запланований на сьогодні, 20 листопада о 18:00 . Гра обіцяє захопливий відкритий світ у зоні відчуження з насиченим сюжетом, унікальною атмосферою та інноваційними графічними рішеннями.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про те, як і де можна купити гру S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля.

Де можна купити гру

S.T.A.L.K.E.R. 2 доступна для попереднього замовлення на офіційному сайті гри stalker2.com і в магазинах цифрових платформ:

Steam - стандартне видання коштує 1399 гривень , преміум видання - дорожче, 1899 і 2549 гривень , включаючи бонусний контент

, преміум видання - дорожче, і , включаючи бонусний контент Epic Games Store - ціни аналогічні до Steam, доступні різні видання

Microsoft Store - гра буде доступна для Xbox Series XS і через сервіс Xbox Game Pass від дня релізу

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Що входить до різних видань

Крім стандартного видання, є спеціальні версії, які включають:

Унікальні внутрішньоігрові предмети

Саундтрек і артбуки

Доступ до майбутніх DLC

Чому варто купити S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля

Гра обіцяє стати однією з найбільш знакових українських розробок завдяки продуманій ігровій механіці та новим елементам геймплею. Крім того, вона підтримує українську локалізацію, що робить її привабливою для вітчизняних гравців.

Офіційні джерела для покупки та більш детальної інформації доступні на сайті гри та в цифрових магазинах, таких як Steam, Epic Games Store, і Microsoft Store.