"С ним надежнее, как с добрым другом": как украинцы реагируют на отставку Бориса Джонсона

Звучат много слов поддержки в адрес британского премьера, который зарекомендовал себя надежным другом Украины и активно лоббировал передачу нашей стране необходимой помощи для обороны от российских захватчиков, а также для поддержки беженцев, вынужденных искать приют в Британии.

"Быть лидером - это называть российское зло злом и брать ответственность в наиболее кризисные времена. Быть лидером - это первым приехать в Киев, несмотря на ракетные обстрелы. Спасибо Борису Джонсону за то, что понимает угрозу российского монстра и всегда в передовой поддержке Украины", - отметил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

Это спланированная диверсия против государства, которая помогает Украине.

Точно новый человек не будет так помогать как Джонсон.

Нет, только не это! путинская свора поработала

Это очень плохая новость, нам будет тяжело без его поддержки!

И все же грустно. Конечно, останется другом Украины, а мы навсегда будем ему благодарны!

Ох эти оккультные игры элит...

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"Бориса Джонсона нам будет не хватать. И дело не в поддержке Британии - с этим все будет нормально. Брить все равно будут в авангарде. А вот эмоцию и харизму Бориса заменить сложно. Да и прическа уникальная.

Для Бориса идеалом всегда был Черчилль. Он шел и возвращался. Желаем этого и Джонсону, и как можно скорее. Украине с ним надежнее, как с добрым другом, а друзья в международной политике многого стоят", - пишет бывший глава МИД Украины Павел Климкин в Facebook.

Видео: Борис Джонсон объявил о решении уйти в отставку

Как, без него, он стал нашим!

Искренний друг Украины! Спасибо!

Все будет хорошо. Он любит Украину, останется верным другом для всего народа.

Борис Джонсенюк с нами... и не важно ли он премьер-министр или нет...

Настоящему другу Украины безграничная благодарность от украинского народа!

В его прическе свободы больше чем у россиян

Пусть лучше идет в генсеки NATO

Фото: скрин комментариев facebook.com

"Друзья, печальная новость для всех украинцев, премьер-министр Британии и наш великий друг Борис Джонсон уходит в отставку с поста премьер-министра и лидера Консервативной партии. В должности главы правительства он останется до осени 2022 года, или пока не будет назначен новый премьер-министр...

Повлияет ли отставка Джонсона на помощь Украине? Для Украины отставка Джонсона вряд ли что-то кардинально изменит. Ведь Украине помогает практически вся Великобритания", - пишет Олег Вишняков, почетный консул Израиля в Западном регионе, в своем Facebook.

Он также отмечает, что после отставки Джонсона вероятными преемниками на посту премьера Британии являются Бен Уоллес и Лиз Трасс: "так же как и Борис - проукраинские".

"...Поэтому не думаю, что в этом аспекте следует волноваться. Хотя знаю, как мы все, украинцы, любим Бориса Джонсона. Для Украины он остается другом с премьерством или без!" - добавил Вишняков.

Я с самого начала сравнивал Бориса с Черчиллем. Это - модус вивенди: они так видят мир

Жаль. Какая жалость. Борис Джонсон один из первых протянул руку помощи Украине. Он излучает свет и тепло. Он не боится быть человеком. Спасибо Борис за поддержку и помощь Украине. Народ Украины никогда не забудет, кто был рядом в трудную минуту.

Фото: скрин комментариев facebook.com

Как Борис Джонсон, поддерживал Украину и помогал бороться с российской агрессией (фото: t.me/spravdi)