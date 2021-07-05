Рынок земли: сколько гектаров вы можете купить и на что нужно обратить внимание перед сделкой

В Украине с 1 июля открыт рынок земли. И даже в первый день отмены земельного моратория (временного запрета) было проведено несколько сделок.
Кто сегодня может покупать землю в Украине, о каких площадях идет речь в законе, а также какую информацию стоит проверить перед сделкой - читайте в нашем материале ниже.
Включительно до 1 января 2024 года общая площадь земельных участков с/х назначения в собственности гражданина Украины не может превышать 100 га.
Но со временем ситуация изменится. Так, уже через три года общая площадь земельных участков в собственности украинцев (также это будет касаться юридических лиц) не сможет превышать 10 тыс. гектаров.
Заметим, что покупать землю с/х назначения сегодня имеют право исключительно:
Сначала нотариус проверяет правильность представленных документов и проводит проверку покупателя:
В случае несоответствия требованиям, нотариус обязан отказать в государственной регистрации договора.
Когда вы решили купить землю, то стоит проверить несколько важных пунктов. В частности, не попали ли вы в перечень лиц, принадлежащих (или принадлежавших) к террористическим организациям.
Также проверьте, не относитесь ли вы или ваши родные к перечню лиц, в отношении которых применены ограничительные меры (санкции) в виде запрета на заключение сделок по приобретению в собственность земельных участков.
Кроме того, у вас должен быть обязательно открыт счет в банке.
Также будьте готовы документально подтвердить источники происхождения средств, за которые собираетесь приобрести участок.
А еще проведите юридический аудит и убедитесь, что никаких юридических проблем нет.
Ну и помните, что на момент покупки земли с/х назначения у вас в наличии не должны быть земельные участки, общая площадь которых превышает 100 га.
Регистрация права собственности на землю (facebook.com/mapfu2021)
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