Рынок земли: сколько гектаров вы можете купить и на что нужно обратить внимание перед сделкой

Какой участок я могу купить?

Включительно до 1 января 2024 года общая площадь земельных участков с/х назначения в собственности гражданина Украины не может превышать 100 га.

Но со временем ситуация изменится. Так, уже через три года общая площадь земельных участков в собственности украинцев (также это будет касаться юридических лиц) не сможет превышать 10 тыс. гектаров.

Заметим, что покупать землю с/х назначения сегодня имеют право исключительно:

граждане Украины

юридические лица Украины, созданные и зарегистрированные по законодательству Украины, участниками (акционерами, членами) которых являются только граждане Украины (с 1 января 2024 года)

территориальные общины

государство.

Как государство контролирует статус покупателя?

Сначала нотариус проверяет правильность представленных документов и проводит проверку покупателя:

устанавливает личность

проверяет, не наложены ли санкции

проверяет источник происхождения средств

проверяет, не расположен ли земельный участок вблизи государственной границы (50-километровая зона)

считает предельную концентрацию (до 100 га, после 1 января 2024 года - до 10 000 га).

В случае несоответствия требованиям, нотариус обязан отказать в государственной регистрации договора.

Какую информацию нужно проверить перед покупкой земли?

Когда вы решили купить землю, то стоит проверить несколько важных пунктов. В частности, не попали ли вы в перечень лиц, принадлежащих (или принадлежавших) к террористическим организациям.

Также проверьте, не относитесь ли вы или ваши родные к перечню лиц, в отношении которых применены ограничительные меры (санкции) в виде запрета на заключение сделок по приобретению в собственность земельных участков.

Кроме того, у вас должен быть обязательно открыт счет в банке.

Также будьте готовы документально подтвердить источники происхождения средств, за которые собираетесь приобрести участок.

А еще проведите юридический аудит и убедитесь, что никаких юридических проблем нет.

Ну и помните, что на момент покупки земли с/х назначения у вас в наличии не должны быть земельные участки, общая площадь которых превышает 100 га.

Регистрация права собственности на землю (facebook.com/mapfu2021)