Рыба просто сварилась: в Киеве сливают горячие нечистоты в озеро

В Киеве гибнет рыба из-за слива нечистот (Коллаж РБК-Украина)

Жители Голосеевского района утверждают, что в это озеро нечистоты сливают постоянно

В Киеве горячую воду сливают в водоемы и это приводит к гибели рыбы. Активисты проверили градусником температуру воды и ужаснулись.

Инцидент произошел в Голосеевском районе столицы и по словам местных активистов, подобное тут происходит уже не в первый раз. В местное озеро сливают потоки горячей воды и за соблюдением норм тут никто не следит. Об этом пишет издание "Сегодня".

Как рассказали активисты, в озеро слили нечистоты, и рыба просто сварилась от высоких температур. Коммунальщики пожаловались на отсутствие финансирования и сослались на то, что это была аварийная утечка.

Потоки грязной воды, которая льется из трубы в озеро была зафиксирована на видео. После этого активисты проверили температуру воды и ужаснулись, так как он просто зашкаливал и показывал более 53 градусов Цельсия.

Стоит отметить, что это озеро в Голосеевском районе – часть заповедной зоны, в нем нельзя купаться и ловить рыбу. В нем много рыбы, черепахи и другие водные существа. Выливание горячих нечистот привело к тому, что в водоеме начала гибнуть рыба.

Как рассказали местные жители, они уже не один раз фиксировали выбросы горячей воды, а также нечистот в водоем. Очистные сооружения строились еще 10 лет назад, и по трубе в водоем должна попадать только очищенная вода. Однако за все эти годы сооружения так и не были введены в эксплуатацию.

После скандала коммунальные службы собрали совещание и нашли причину – прорыв теплосетей недалеко от водоема.

"Они уже все отремонтировали. Утечка должна быть устранена до 29 числа", - сообщили чиновники.

В Киеве в озеро вылили нечистоты, от которых погибла рыба

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