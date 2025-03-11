Рятувальний круг для Маска. Трамп терміново вирішив купити нову Tesla: навіщо йому це потрібно

Президент Трамп заявив, що купить Tesla на підтримку "дитя" глави DOGE Ілона Маска після того, як виробник електромобілів зіткнувся з падінням акцій і бойкотами через роботу мільярдера з Білим домом.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, чому Дональд Трамп вирішив купити нову Tesla і як реагують акції компанії на останні події.

Що заявив Трамп

У пості на своїй платформі Truth Social Трамп захистив Маска, заявивши, що той "ризикує всім", щоб допомогти країні, і виконує "фантастичну" роботу.

"Завтра вранці я куплю нову Tesla, щоб висловити впевненість і підтримку Ілону Маску, воістину великому американцеві", - сказав Трамп.

Маск подякував президенту за підтримку на своїй власній соціальній платформі X.

У січні Трамп виступив проти електромобілів, скасувавши указ свого попередника Джо Байдена, підписаний 2021 року, який передбачав, що до 2030 року половина всіх нових автомобілів, що продаються у США, будуть електромобілями.

Трамп заявив, що Маск "ставить усе на кін", щоб допомогти країні, і робить "фантастичну" роботу (фото: Getty Images)

Реакція акцій Tesla

Аналітики ринку акцій заявили, що основною причиною низької динаміки акцій стали побоювання щодо виконання Tesla виробничих планів і падіння продажів за останній рік.

Аналітики також зазначають, що економічна політика Трампа щодо мит також змушує інвесторів нервувати.

Ринки США та Азії впали в понеділок, оскільки інвестори, стурбовані економічними наслідками тарифів Трампа, почали розпродаж акцій.

Це сталося після того, як президент США натякнув на можливу рецесію в країні, заявивши в інтерв'ю, що найбільша економіка світу перебуває в "перехідному періоді".

У рамках розпродажу акції технологічних компаній також упали: акції Tesla знизилися на 15,4 відсотків, у той час як акції гіганта чипів для штучного інтелекту Nvidia, власника Facebook Meta, Amazon і материнської компанії Google Alphabet також значно впали.

Ринкова капіталізація Tesla знизилася більш ніж удвічі з моменту досягнення історичного максимуму в 1,5 трлн доларів 17 грудня, стерши більшу частину прибутку, який акції компанії отримали після перемоги Трампа на виборах у США в листопаді.

Акції Tesla повернулися приблизно до рівня, який був до виборів у США (фото: LSEG)

Що відбувається з продажами Tesla в Європі

Продажі Tesla в Європі різко впали, оскільки американський виробник електромобілів стикається як з проблемами в бізнесі, так і з суспільним негативом через безпрецедентну політичну активність свого генерального директора.

Дані, опубліковані Європейською асоціацією виробників автомобілів (ACEA), свідчать, що реєстрація автомобілів Tesla в Європейському Союзі, Ісландії, Ліхтенштейні, Норвегії, Швейцарії та Великій Британії знизилася на 45 відсотків порівняно із січнем 2024 року та початком 2025 року. Це різке зниження, незважаючи на загальне зростання продажів електромобілів у регіоні - вони збільшилися на 37 відсотків за той самий період.

Попередні дані, випущені в окремих країнах за той самий період, також показують, що продажі Tesla впали майже на 60 відсотків у Німеччині, найбільшому ринку електромобілів Європи, з більшим падінням також у Франції та Норвегії.

Марк Вейкфілд, керівник глобального автомобільного ринку консалтингової компанії AlixPartners, попереджає, що робити висновки за даними тільки одного місяця складно, оскільки поставки Tesla можуть значно коливатися від місяця до місяця.

"Потрібно дивитися на дані по кварталах", - говорить він, додаючи, що інші дані, такі як стимули, які Tesla пропонує для стимулювання продажів, також вказують на уповільнення попиту на автомобілі.

Реєстрації є ретельно відстежуваним показником продажів (фото: ACEA)

Чому впали продажі

Можливих чинників може бути кілька. Tesla досі не поставила обіцяний дешевший автомобіль, а її бестселер Model Y незабаром отримає оновлення, що може стати причиною того, що деякі покупці відкладають покупку.

Вейкфілд вважає, що оновлення Model Y є важливим фактором зниження продажів Tesla в Європі. Але, за його словами, "гострі реакції" на політичну активність Ілона Маска "безумовно також мають вплив".

Tesla Model Y (фото: Tesla)

Варто зазначити, що роль Маска в масштабних скороченнях федеральних співробітників за вказівкою Трампа призвела до протестів у США проти Tesla. Близько 350 демонстрантів протестували біля автосалону Tesla в Портленді, штат Орегон, минулого тижня, тоді як дев'ятьох осіб було заарештовано під час бурхливої демонстрації біля салону Tesla в Нью-Йорку на початку березня.

Розбиті вікна автосалону Tesla, який був обстріляний невідомим (фото: Tigard Police Department)

Маск також очолює так зване Міністерство ефективності уряду, або DOGE, при адміністрації Трампа.

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