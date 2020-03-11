Ryanair массово отменяет рейсы из-за коронавируса: что нужно знать пассажирам

Ryanair отменяет рейсы (коллаж РБК-Украина)

В лоукостере Ryanair объяснили пассажирам, что делать из-за отмены авиарейсов

Авиакомпания Ryanair из-за коронавируса в мире отменяет рейсы в Европу. Ограничения были приняты до 8 апреля, однако могут быть продлены. На сайте лоукостера рассказали, что делать пассажирам, которые уже приобрели билеты и как можно проверить статус полета.

В пресс-службе отметили, что полный график полетов в/из Италии и внутри страны был приостановлен после решения итальянского правительства "заблокировать" все государство, чтобы сдержать распространение вируса Covid-19.

В авиакомпании заявили о вынужденной отмене до 25% коротких рейсов в Италию на период с 17 марта по 8 апреля.

Всех пострадавших клиентов уведомили по электронной почте и СМС, а также дали возможность запросить возврат денег за билеты, поменять бронирование или перенаправить свое путешествие.

Всю актуальную информацию о статусе рейса можно увидеть в личном кабинете на сайте или в приложении Ryanair.

Отмечается, что в настоящее время ограничения коснулись Италии, Иордании, Израиля, Грузии, Черногории и Чехии.

"Пассажиры, ищущие репатриации (возвращение из другой страны на место проживания), могут бесплатно получить билет на более ранний рейс Ryanair, который работает до полуночи пятницы 13 марта.

Пострадавшие пассажиры смогут выбрать между полным возмещением или бесплатным перелетом, который можно использовать на рейсах Ryanair в течение следующих 12 месяцев", - говорится в сообщении авиакомпании.

Напомним, что ранее в МАУ также заявили об отмене рейсов в европейские страны из-за коронавируса - в целом в 16 государств. Кроме того, авиакомпания также отменяет вторую частоту отдельных внутренних рейсов в пределах Украины.

Добавим, что 10 марта все рейсы в Италию и Израиль отменил еще один европейский лоукостер - WizzAir.

К слову, вчера в украинской авиакомпании SkyUp заявили о возможности изменить полетную программу в связи с информацией о распространении коронавируса.

Как сообщалось, из-за вспышки Covid-19 почти половину рейсов отменила крупнейшая авиакомпания Европы - Lufthansa. Не справилась с экономическими трудностями в связи с коронавирусом и британская авиакомпания Flybe, которая в итоге объявила себя банкротом.