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Рядом были дети: в центре Киева из подъезда выпало окно и чуть не убило девушку (фото)

STYLERЖизнь    02.09.2019 - 21:41
Рядом были дети: в центре Киева из подъезда выпало окно и чуть не убило девушку (фото)
В Киеве окно выпало с 4 этажа и чуть не убило девушку (фото: коллаж РБК-Украина)

В Киеве днем выпало окно, когда во дворе ходили люди

Сегодня, 2 сентября, днем в Киеве на Печерске из подьезда отлетела часть окна и едва не убила прохожую девушку. Инцидент произошел на улице Бастионной 5/13. Об этом сообщает издание "ГолосUA".

Происшествие случилось в 20 метрах от детской площадки. Часть оконной рамы вылетела с четвертого этажа и упала на "козырек", который жильцы дома установили сами.

Рядом были дети: в центре Киева из подъезда выпало окно и чуть не убило девушку (фото)

В Киеве окно выпало с 4 этажа и чуть не убило девушку (фото: golos.ua)

В момент падения окна в подъезд заходила девушка, но ей повезло, и она не пострадала. Оконная рама пробила в "козырьке" дыру, и часть осколков рассыпалась по тротуару.

Рядом были дети: в центре Киева из подъезда выпало окно и чуть не убило девушку (фото)

В Киеве окно выпало с 4 этажа и чуть не убило девушку (фото: golos.ua)

Очень повезло, что окно никого не задело, поскольку возле подъезда часто бегают дети. Стоит отметить, что дети сразу же сбежались на звук разбившегося стекла.

Рядом были дети: в центре Киева из подъезда выпало окно и чуть не убило девушку (фото)

В Киеве окно выпало с 4 этажа и чуть не убило девушку (фото: golos.ua)

Инцидент произошел в 15:30. Местные жители сразу же вызвали полицию и уведомили коммунальщиков о проблеме. Последние пообещали, что отреагируют на этот инцидент и проверят состояние остальных окон.

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