"Русский мир" опаснее коронавируса: Супрун сделала резкое заявление

Коронавирус в Украине является реальной и серьезной угрозой, но "русский мир" - еще опаснее. Об этом заявила Уляна Супрун, усмотрев связь между заявлением Кабмина 11 марта о планах ввести карантин в стране, и скандальных договоренностях в тот же день в Минске о создании Консультативного совета с представителями боевиков на Донбассе.

Бывший руководитель Минздрава уверена, что в Украине полным ходом проводится информационная операция с целью максимального распространения паники и уныния.

"К сожалению, политическое руководство государства полностью позволяет это делать. А его часть - лично принимает активное в этом участие", - говорится в сообщении Супрун в Facebook.

Также медик раскритиковала тиражирование средствами массовой информации сомнительных и непроверенных сюжетов относительно коронавируса, которые максимально нагнетают панику. Очевидно, что имеется в виду история с "репортажем" блогера в самолете Милан-Киев, которого обвинили во лжи.

"Регионами и вайбер-чатами ходят слухи и фейковые советы, на которые никак не реагирует Минздрав Украины. От официальных должностных лиц звучат противоречивые, ошибочные или даже лживые сообщения, которые еще больше подогревают недоверие", - возмущается Супрун.

Экс-чиновник также пишет, что в этот момент украинцы узнают о готовности президента Владимира Зеленского "признавать русский нарратив о войне с Украиной, предоставлять субъектность коллаборационистами и террористам, осуществлять надругательство над памятью погибших на войне героев".

Супрун напомнила, что только за последние годы военная агрессия РФ против Украины унесла десятки тысяч жизней, а миллионы остались без своих домов.

"В интересах Кремля всегда будут украинцы в панике, которые не доверяют друг другу и собственному государству. Также в его интересах украинцы, которые мыслят категориями закрытых систем, где нельзя говорить людям правду, потому что будет паника, где нельзя говорить правду, потому что потеряются рейтинги, где нельзя говорить людям правду, потому что они "еще не готовы", - говорится в ее заявлении.

Супрун также прогнозирует, что в ближайшие недели коронавирус продолжит быть топ-темой, но только для "неэффективных совещаний, эфиров и имитации активной работы".

"Реальные усилия руководства государства сосредоточены на том, чтобы дерзко развернуть нас к России и средневековью. Моем руки и чистим пулеметы. Будем бороться с коронавируса и "русских миром" одновременно", - призвала она.

Как сообщалось ранее, из-за переговоров в Минске, вызвавших массу критики в обществе, 13 марта депутаты из фракции "Слуга народа" встретились с главой Офиса президента Андреем Ермаком, который заверил депутатов в том, что "красные линии перейдены не будут".

Напомним, руководитель ОПУ Ермак подтвердил создание Консультативного совета с представителями оккупированного Донбасса в рамках контактной группы в Минске. По его словам, будет создана платформа для обсуждении вопросов урегулирования конфликта.