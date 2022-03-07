"Русский корабль, иди нах*й": цитаты войны, которые войдут в учебники истории Украины

Некоторые такие фразы в адрес захватчиков быстро разлетелись по всей Украине, миру, массово цитируются в интернете и СМИ, а высказывание про "русский военный корабль" уже стало культовым.

Российские оккупанты, задуренные своей же пропагандой, при вторжении в Украину думали о якобы скорой капитуляции и легкой победе. Теперь интервенты убеждаются - приходят таки не "на", а "в" украинскую землю, а им повсюду еще и правильное направление подсказывают, с напутственными крепкими словами.

Какие выражения украинцев, военных и гражданских, наверняка в будущем попадут на страницы учебников новейшей истории Украины - в подборке в нашем материале ниже .

"Русский военный корабль - иди нах*й!"

Фраза, сказанная бойцами ВСУ и пограничниками, защитниками острова Змеиный, в ответ на предложение российских оккупантов сложить оружие, стала сейчас настоящим крылатым выражением, а кто-то называет ее первым военным мэмом.

Красноречивый "диалог" состоялся в первый день интервенции, 24 февраля, когда по нашему острову враг бил с артиллерии с моря (корабли ЧФ РФ "Москва" и "Василий Быков") и с воздуха. Когда после массивного обстрела капитан связался с защитниками острова, назвался "русским военным кораблем" и предложил сдаться, пригрозив смертью, украинцы просто нецензурно его послали на три буквы: "русский военный корабль - иди на**й"!

Затем связь с защитниками Змеиного пропала, а в сетях позже распространялась аудиозапись разговора.

"Положите семечки в карманы, чтоб хоть подсолнухи проросли"

В тот же день в Геническе Херсонской области женщина гневно кричала на военных РФ, которые заняли город, прогоняла их и сулила захватчикам погибель.

Общение горожанки с одним из вооруженных российских солдат было снято на видео. Так фраза украинки с советом оккупанту была увековечена.

"Вы оккупанты! Вы фашисты! Вы пришли на нашу землю! Какого хр*на вы пришли с оружием к нам!? Положите семечки в карманы свои, чтоб хоть подсолнухи проросли, когда вы тут поляжете!... Положите в карманы семечки! Вы оккупанты, вы враги! И вы уже с этой секунды прокляты!" - говорила жительница Геническа интервентам.

Кстати, позже выражение женщины, которая заботится о своей земле, разошлось по влиятельным зарубежным СМИ.

"Используйте весла"

Это случай, когда одно крылатое высказывание вдохновляет на возникновение другого. Так, на грузинском балкере отказались заправлять российское судно топливом, ответив: "русский корабль - иди на**й", а затем предложили тем грести веслами.

"Если у вас топливо заканчивается - вы можете использовать весла", - посоветовал старший помощник капитана.

Руській корабель, іди нахуй pic.twitter.com/y644VZAu1u — Renaissance Witness (@MaksTarzan) February 27, 2022

Добавим, что после запущенных международным сообществом санкций и закрытия неба для российских самолетов европейскими странами в сети стали появляться мэмы о веслах уже и для авиалиний РФ.

Также мы писали, что украинцы голыми руками останавливают танки на улицах, а также забрасывают российские военные автомобили коктейлями "Молотова".