ru ua
Пн, 07 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Русский корабль, иди нах*й": цитаты войны, которые войдут в учебники истории Украины

Новина українською →
Понедельник 07 марта 2022 17:00
"Русский корабль, иди нах*й": цитаты войны, которые войдут в учебники истории Украины Коллаж РБК-Украина: какие цитаты войны России против Украины войдут в учебники истории
Автор: Владимир Костырин

Российские оккупанты, задуренные своей же пропагандой, при вторжении в Украину думали о якобы скорой капитуляции и легкой победе. Теперь интервенты убеждаются - приходят таки не "на", а "в" украинскую землю, а им повсюду еще и правильное направление подсказывают, с напутственными крепкими словами.

Некоторые такие фразы в адрес захватчиков быстро разлетелись по всей Украине, миру, массово цитируются в интернете и СМИ, а высказывание про "русский военный корабль" уже стало культовым.

Какие выражения украинцев, военных и гражданских, наверняка в будущем попадут на страницы учебников новейшей истории Украины - в подборке в нашем материале ниже.

"Русский военный корабль - иди нах*й!"

Фраза, сказанная бойцами ВСУ и пограничниками, защитниками острова Змеиный, в ответ на предложение российских оккупантов сложить оружие, стала сейчас настоящим крылатым выражением, а кто-то называет ее первым военным мэмом.

Красноречивый "диалог" состоялся в первый день интервенции, 24 февраля, когда по нашему острову враг бил с артиллерии с моря (корабли ЧФ РФ "Москва" и "Василий Быков") и с воздуха. Когда после массивного обстрела капитан связался с защитниками острова, назвался "русским военным кораблем" и предложил сдаться, пригрозив смертью, украинцы просто нецензурно его послали на три буквы: "русский военный корабль - иди на**й"!

Затем связь с защитниками Змеиного пропала, а в сетях позже распространялась аудиозапись разговора.

"Положите семечки в карманы, чтоб хоть подсолнухи проросли"

В тот же день в Геническе Херсонской области женщина гневно кричала на военных РФ, которые заняли город, прогоняла их и сулила захватчикам погибель.

Общение горожанки с одним из вооруженных российских солдат было снято на видео. Так фраза украинки с советом оккупанту была увековечена.

"Вы оккупанты! Вы фашисты! Вы пришли на нашу землю! Какого хр*на вы пришли с оружием к нам!? Положите семечки в карманы свои, чтоб хоть подсолнухи проросли, когда вы тут поляжете!... Положите в карманы семечки! Вы оккупанты, вы враги! И вы уже с этой секунды прокляты!" - говорила жительница Геническа интервентам.

Кстати, позже выражение женщины, которая заботится о своей земле, разошлось по влиятельным зарубежным СМИ.

&quot;Русский корабль, иди нах*й&quot;: цитаты войны, которые войдут в учебники истории Украины&quot;Русский корабль, иди нах*й&quot;: цитаты войны, которые войдут в учебники истории Украины&quot;Русский корабль, иди нах*й&quot;: цитаты войны, которые войдут в учебники истории Украины

"Используйте весла"

Это случай, когда одно крылатое высказывание вдохновляет на возникновение другого. Так, на грузинском балкере отказались заправлять российское судно топливом, ответив: "русский корабль - иди на**й", а затем предложили тем грести веслами.

"Если у вас топливо заканчивается - вы можете использовать весла", - посоветовал старший помощник капитана.

Добавим, что после запущенных международным сообществом санкций и закрытия неба для российских самолетов европейскими странами в сети стали появляться мэмы о веслах уже и для авиалиний РФ.

&quot;Русский корабль, иди нах*й&quot;: цитаты войны, которые войдут в учебники истории Украины

Также мы писали, что украинцы голыми руками останавливают танки на улицах, а также забрасывают российские военные автомобили коктейлями "Молотова".

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
LITE
Украинский блогер эксперементирует в жанре "а капелла", создавая патриотические песни
Украинский блогер эксперементирует в жанре "а капелла", создавая патриотические песни