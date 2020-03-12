Русских туристов опозорили на популярном курорте: как дикари

Русских туристов опозорили на Бали (коллаж РБК-Украина)

Жителей России на Бали не любят и считают "грязнулями"

Россияне на Бали ведут себя, как дикари. Местный житель рассказал, почему в Индонезии не любят приезжих из России отдыхающих.

Историю о том, что думают о россиянах жители Бали, поведал известный блогер и путешественник Макс Колгин. По его словам, на популярном курорте ему пришлось пообщаться с коренным жителем, который провел Максу небольшую экскурсию. Отметим, что блогер уже длительное время живет в Китае. И, по его словам, собеседник из Индонезии принял его за "чистокровного немца".

Индонезиец во время разговора рассказал, что длительное время работал гидом и принимал гостей в отеле. Но труднее всего ему работалось именно с русскими гостями.

"Они приезжают сюда отдыхать, закатывают шумные тусовки и не уважают местных. Русские все время чем-то недовольны и воспринимают местное население, как прислугу", - пожаловался мужчина.

На Бали не любят русских туристов (фото из личного архива Макса Колгина)

"С его перспективы это выглядит так: местные жители искренне рады видеть гостей, улыбаются и приветствуют их, а туристы, в свою очередь, смотрят на индонезийцев, как на дурачков, думая, что те будут разводить их своей улыбкой на деньги. Согласитесь, есть ведь в нас такое. Почему-то русские не верят в улыбку и во всем ищут подвох и развод", - пишет в своем блоге Колгин.

Также индонезийцы недовольны тем, что россияне "грязнули" - раскидывают вещи в отеле и не прибираются перед выездом.

"После русских гостей приходится очень долго и тщательно убираться, а на замечания о громких вечеринках по ночам они не обращают внимания", - отметил гид.

При этом он добавил, что так ведут себя в основном те, кто приезжает на Бали на короткий срок - две-три недели. А вот те россияне, которые живут на острове долгое время, уважительно относятся к окружающим и вообще "будто другая нация".

"Может нам стоит поменять свое отношение к отдыху и перестать вести себя, как дикари?" - задал риторический вопрос блогер.

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