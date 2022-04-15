Русская жена разрешила мужу насиловать украинских женщин: журналисты установили личности этой пары

В одном из перехватов СБУ разговоров российских военнослужащих со своими родными, был обнаружен жуткий диалог. Жена оккупанта разрешила мужу насиловать украинских женщин , но при этом призвала его предохраняться.

Журналисты "Схемы" смогли установить личность насильника и его супруги. Об этом говорится в сюжете " Радио Свобода ".

Количество сексуальных преступлений российскими военными в Украине уже исчисляется тысячами. Оккупанты совершают насилие над женщинами любого возраста, над несовершеннолетними девушками и даже младенцами.

12 апреля СБУ опубликовала жуткий фрагмент перехваченного разговора российского военного с его супругой. Она, смеясь, поддержала мужа в совершении насилии и даже призвала "насиловать украинских баб". Попросила только, чтобы он предохранялся.

- Да, ты давай там, украинских баб насилуй, да? И мне ничего не говори. Понятно? (смеется - ред.), – говорит женщина своему мужу-захватчику.

- Насиловать и тебе ничего не говорить? - отвечает он своей жене.

- Да, чтобы я ничего не знала. А че? (смеется - ред.).

- Можно, да?

- Да, разрешаю. Только защищайся (пользуйся презервативами – ред.)!

- Хорошо.

Журналисты установили личности этой пары. Муж – в прошлом срочник Росгвардии, служил в полку, который принимал участие в оккупации Крыма Россией. А во время полномасштабного вторжения он попал в Херсонскую область. Его зовут Роман Быковский и ему 27 лет. Его жена – Ольга Быковская, до замужества – Пинясова.

Оба родом из Орловской области, но в 2018 году перебрались жить в оккупированный Крым. Известно также, что в 2017 году у них родился ребенок – сын.

По страницам Ольги Быковской в социальных сетях, ее жизненное кредо: "Научитесь никому ничего не рассказывать. Вот тогда будет все хорошо". А главное в ее жизни – семья и дети.

На шевронах Быковского указана Оперативная дивизия особого назначения им. Ф. Э. Дзержинского. Эта дивизия считается элитным военным соединением Войск национальной гвардии России.

Кстати, пока Быковский в Украине насиловал украинских женщин с разрешения своей жены, эта женщина искала в Крыму работу – по уходу за детьми.

Судя по фотографиям на странице Быковской, семья там обосновалась всерьез и надолго. Мать Романа регулярно публикует фото с внуком у местной достопримечательности – Фонтана влюбленных в Феодосии.

Контракт с Минобороны РФ Быковский заключил в 2018 году. И по эмблемам на шевронах – в 108 гвардейском десантно-штурмовом Кубанском казачьем ордене Красной Звезды полку.

Известно, что сейчас Быковский находится в Севастополе – лечится в госпитале после ранения. Журналистам удалось поговорить с ним и его супругой по телефону. Голоса полностью совпадает с теми, что на пленке СБУ. Однако Быковский утверждает, что это не он. Свои страницы в соцсетях они удалили и заблокировали.