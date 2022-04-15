Русская жена разрешила мужу насиловать украинских женщин: журналисты установили личности этой пары
В одном из перехватов СБУ разговоров российских военнослужащих со своими родными, был обнаружен жуткий диалог. Жена оккупанта разрешила мужу насиловать украинских женщин, но при этом призвала его предохраняться.
Журналисты "Схемы" смогли установить личность насильника и его супруги. Об этом говорится в сюжете "Радио Свобода".
Количество сексуальных преступлений российскими военными в Украине уже исчисляется тысячами. Оккупанты совершают насилие над женщинами любого возраста, над несовершеннолетними девушками и даже младенцами.
12 апреля СБУ опубликовала жуткий фрагмент перехваченного разговора российского военного с его супругой. Она, смеясь, поддержала мужа в совершении насилии и даже призвала "насиловать украинских баб". Попросила только, чтобы он предохранялся.
- Да, ты давай там, украинских баб насилуй, да? И мне ничего не говори. Понятно? (смеется - ред.), – говорит женщина своему мужу-захватчику.
- Насиловать и тебе ничего не говорить? - отвечает он своей жене.
- Да, чтобы я ничего не знала. А че? (смеется - ред.).
- Можно, да?
- Да, разрешаю. Только защищайся (пользуйся презервативами – ред.)!
- Хорошо.
Журналисты установили личности этой пары. Муж – в прошлом срочник Росгвардии, служил в полку, который принимал участие в оккупации Крыма Россией. А во время полномасштабного вторжения он попал в Херсонскую область. Его зовут Роман Быковский и ему 27 лет. Его жена – Ольга Быковская, до замужества – Пинясова.
Оба родом из Орловской области, но в 2018 году перебрались жить в оккупированный Крым. Известно также, что в 2017 году у них родился ребенок – сын.
По страницам Ольги Быковской в социальных сетях, ее жизненное кредо: "Научитесь никому ничего не рассказывать. Вот тогда будет все хорошо". А главное в ее жизни – семья и дети.
На шевронах Быковского указана Оперативная дивизия особого назначения им. Ф. Э. Дзержинского. Эта дивизия считается элитным военным соединением Войск национальной гвардии России.
Кстати, пока Быковский в Украине насиловал украинских женщин с разрешения своей жены, эта женщина искала в Крыму работу – по уходу за детьми.
Судя по фотографиям на странице Быковской, семья там обосновалась всерьез и надолго. Мать Романа регулярно публикует фото с внуком у местной достопримечательности – Фонтана влюбленных в Феодосии.
Контракт с Минобороны РФ Быковский заключил в 2018 году. И по эмблемам на шевронах – в 108 гвардейском десантно-штурмовом Кубанском казачьем ордене Красной Звезды полку.
Известно, что сейчас Быковский находится в Севастополе – лечится в госпитале после ранения. Журналистам удалось поговорить с ним и его супругой по телефону. Голоса полностью совпадает с теми, что на пленке СБУ. Однако Быковский утверждает, что это не он. Свои страницы в соцсетях они удалили и заблокировали.
Напомним, ранее мы писали о том, что украинки из Бучи, которым удалось выжить после оккупации, рассказали о жутких случаях изнасилований.
А также стало известно имя военного РФ, который насиловал в Украине младенца и отправлял видео друзьям.