Русская семья вместо украинской: харьковские праворадикалы сильно опозорились

В Харькове 15 сентября пройдет Марш равенства. Без скандалов анонс этого события не прошел. Против Прайда решили протестовать праворадикальные организации. При этом организация "Традиция и порядок" начала готовить протесты и сразу же опозорилась.

Организация сделала плакат, который призывает украинцев к традиционным ценностям, но на нем изображена семья в русских национальных костюмах. Отец семейства надел косоворотку, а мать с двумя дочерями - сарафаны.

В Харькове праворадикалы опозорились в сети (фото: facebook.com/consignment.land)

Кроме того, на фото действительно изображена семья из России, поскольку этот снимок сделала фотограф Анна Павлова.

Из-за этой оплошности организацию "Традиция и порядок" начали подозревать в сотрудничестве с российскими организациями. После шума в сети, данную фотографию все же заменили.

В Харькове праворадикалы опозорились в сети (фото: facebook.com/consignment.land)

Стоит отметить, что изначально против Марша равенства выступил мэр Харькова Геннадий Кернес, но позже он все-таки решил поддержать данное мероприятие.

Напомним, что в Киеве избили ветерана АТО из ЛГБТ-сообщества. На бывшего добровольца батальона "Донбас" Виктора Пилипенко с позывным "Француз" набросились в центре столицы на Михайловской площади.

Ранее сообщалось о том, что в Одессе во время акции "Одесса-Прайд 2019" правоохранители задержали трех человек. Они пытались осуществить провокации.