Руслана Писанка показала себя перед операцией: "может отвернуло от чего-то более страшного" (видео)

Ведущая и актриса Руслана Писанка, которая недавно в конце спектакля "Поезд "Одесса-мама", в которой она исполняет одну из главных ролей, внезапно упала на сцене и получила ужасную травму, уже готовится к операции и чувствует себя хорошо.
Об этом Писанка сказала во время прямого эфира шоу "Твій день" на 1+1.
"Я себя чувствую нормально. Такое ощущение, словно я уже здорова, но ходить еще не могу. Уже готова к операции, в ближайшее время ее сделают. Если сейчас кто-то находится в таком же состоянии, как и я, главное понять, что это есть сегодня твоя реальность, и это можно преодолеть", - сказала ведущая.
Фото: Руслана Писанка в больнице
"Все пройдет и будет хорошо. Говорят люди, что может отвернуло от чего-то более страшного... " - добавила Руслана.
По прогнозам врачей, уже через 3-4 месяца 56-летняя Писанка начнет ходить, но сама она уверена, что на работу придет значительно раньше.
Фото: Руслана Писанка на спектакле "Поезд "Одесса-мама"
"Ваша поддержка дает мне силу и толчок вернуться в кадр! Я очень соскучилась по своим коллегам и зрителям! Думаю, на костылях смогу пришкандыбать на эфир. И даже сесть на высокий стул за столом, что-то готовить. Я же не язык сломала, а только ногу", - заметила звезда.
Видео: Руслана Писанка после падения на сцене готовится к операции
Фото: Вова Рабчун, Руслана Писанка, Ирина Ванникова с ведущими-коллегами
Фото: Руслана Писанка с мужем
Руслана Писанка (фото: пресс-служба канала "1+1")
Напомним также, что после падения на сцене Руслана Писанка рассказала о своем состоянии и отметила, что двигаться почти не может.