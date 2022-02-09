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Руслана Писанка показала себя перед операцией: "может отвернуло от чего-то более страшного" (видео)

Автор: Владимир Костырин

Ведущая и актриса Руслана Писанка, которая недавно в конце спектакля "Поезд "Одесса-мама", в которой она исполняет одну из главных ролей, внезапно упала на сцене и получила ужасную травму, уже готовится к операции и чувствует себя хорошо.

Об этом Писанка сказала во время прямого эфира шоу "Твій день" на 1+1.

"Я себя чувствую нормально. Такое ощущение, словно я уже здорова, но ходить еще не могу. Уже готова к операции, в ближайшее время ее сделают. Если сейчас кто-то находится в таком же состоянии, как и я, главное понять, что это есть сегодня твоя реальность, и это можно преодолеть", - сказала ведущая.

Фото: Руслана Писанка в больнице

"Все пройдет и будет хорошо. Говорят люди, что может отвернуло от чего-то более страшного... " - добавила Руслана.

По прогнозам врачей, уже через 3-4 месяца 56-летняя Писанка начнет ходить, но сама она уверена, что на работу придет значительно раньше.

Фото: Руслана Писанка на спектакле "Поезд "Одесса-мама"

"Ваша поддержка дает мне силу и толчок вернуться в кадр! Я очень соскучилась по своим коллегам и зрителям! Думаю, на костылях смогу пришкандыбать на эфир. И даже сесть на высокий стул за столом, что-то готовить. Я же не язык сломала, а только ногу", - заметила звезда.

Видео: Руслана Писанка после падения на сцене готовится к операции

Фото: Вова Рабчун, Руслана Писанка, Ирина Ванникова с ведущими-коллегами

Фото: Руслана Писанка с мужем

Руслана Писанка (фото: пресс-служба канала "1+1")

Напомним также, что после падения на сцене Руслана Писанка рассказала о своем состоянии и отметила, что двигаться почти не может.

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Руслана Писанка