За руль в пьяном угаре: в Днепре "коп" с женой набросились на прохожего с матами

На кадрах видео видно, что мужчина и женщина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения пытаются сесть в машину и уехать с пикниковой зоны в Днепре.

В подписи к видео указано, что полуголый мужчина на видео – полицейский, а женщина, которая пытается завести машину – его супруга, Роговая Ирина Васильевна.

Прохожий сделал паре замечание о том, что им не стоит в таком состоянии садиться за руль. Он призвал полицейского и его жену позвонить друзьям, знакомым или вызвать драйвера, чтобы их доставили домой.

Однако пара в ответ разразилась нецензурной бранью и попыталась даже забрать камеру из рук прохожего.

После долгих препирательств с использованием нецензурных слов и личных оскорблений в адрес прохожего, полицейский остался в пикниковой зоне, а его нетрезвая жена все же села за руль автомобиля и уехала в неизвестном направлении.

"Будучи в пьяном состоянии, муж, понимая всю степень ответственности, после замечания не желал ехать, но жена Роговая Ирина Васильевна считает иначе. Новая полиция Украины. Неправомерные действия сотрудников патрульной полиции Новомосковск. Беспредел органов исполнительной власти. Полицейские нарушают закон. Пьяная жена сотрудника полиции решила, что она тоже полицейский, и быкует не по-детски", - сказано в описании к видео.

Полностью видеоролик можно посмотреть вот тут. Осторожно, ролик содержит нецензурную брань, 18+.