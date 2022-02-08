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Руководителя Геокадастра Днепропетровской области избили: что известно

Автор: Наталия Гурковская

Исполняющий обязанности главы Геокадастра в Днепропетровской области Виталий Духневич был избит на рабочем месте.

Об этом пишет 49000.com.ua.

Так, 4 февраля, в пятницу, к нему в кабинет без приглашения зашли пять мужчин и три женщины - сотрудники управления Геокадастра.

Они очень грубо начали требовать отдать им электронные ключи и документацию. Для этого были необходимы соответствующие запросы и разрешения, которые они не смогли предоставить.

Соответственно, Духневич отказал им в требованиях. Тогда они его избили. В итоге конфликт закончился для Духневича больничной койкой - у него сломана кисть, повреждено правое ухо.

Как сообщалось, бывший глава Днепропетровской областной государственной администрации Александр Бондаренко похвастался в Facebook инфраструктурными успехами области. В ответ на это бывшему чиновнику напомнили о плохой работе и проваленных проектах.

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Днепр