Руководителя Геокадастра Днепропетровской области избили: что известно

Исполняющий обязанности главы Геокадастра в Днепропетровской области Виталий Духневич был избит на рабочем месте.

Так, 4 февраля, в пятницу, к нему в кабинет без приглашения зашли пять мужчин и три женщины - сотрудники управления Геокадастра.

Они очень грубо начали требовать отдать им электронные ключи и документацию. Для этого были необходимы соответствующие запросы и разрешения, которые они не смогли предоставить.

Соответственно, Духневич отказал им в требованиях. Тогда они его избили. В итоге конфликт закончился для Духневича больничной койкой - у него сломана кисть, повреждено правое ухо.