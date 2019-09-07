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Руки-базуки: Седокова опозорилась из-за лишнего веса

STYLERПерсоны    07.09.2019 - 16:21
Руки-базуки: Седокова опозорилась из-за лишнего веса
Анна Седокова (фото: instagram.com/annasedokova)

По мнению пользователей, Седокова заметно располнела

Анна Седокова опубликовала в соцсети новый снимок и нарвалась на критику пользователей. Фанаты отметили, что артистка поправилась и посоветовали ей следить за фигурой. Соответствующий пост опубликован в Instagram.

На снимке экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова позирует в черном платье с глубоким декольте, которое доходит практически до талии.

Руки-базуки: Седокова опозорилась из-за лишнего весаАнна Седокова (фото: instagram.com/annasedokova)

Исполнительница не перестает эпатировать поклонников сексуальными фото. Одним подписчикам это нравится, другие, напротив, считают, что подобное поведение показывает Седокову не в лучшем свете. Кроме того, некоторые фанаты поспешили отметить, что певица располнела:

  • Руки-базуки
  • Ань, худей и горя не знай. Сама понимаешь, толстушки - повод для насмешек.
  • С губами перебор.
  • Красиво, но не свое.
  • Вас не узнать.

Руки-базуки: Седокова опозорилась из-за лишнего веса

Анна Седокова (фото: instagram.com/annasedokova)

Ранее мы писали о том, что Анна Седокова поразила признанием о школьных годах.

А также рассказывали о том, что вульгарный образ Седоковой перешел все границы (видео).

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