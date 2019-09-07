Руки-базуки: Седокова опозорилась из-за лишнего веса

По мнению пользователей, Седокова заметно располнела
Анна Седокова опубликовала в соцсети новый снимок и нарвалась на критику пользователей. Фанаты отметили, что артистка поправилась и посоветовали ей следить за фигурой. Соответствующий пост опубликован в Instagram.
На снимке экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова позирует в черном платье с глубоким декольте, которое доходит практически до талии.
Анна Седокова (фото: instagram.com/annasedokova)
Исполнительница не перестает эпатировать поклонников сексуальными фото. Одним подписчикам это нравится, другие, напротив, считают, что подобное поведение показывает Седокову не в лучшем свете. Кроме того, некоторые фанаты поспешили отметить, что певица располнела:
Анна Седокова (фото: instagram.com/annasedokova)
Ранее мы писали о том, что Анна Седокова поразила признанием о школьных годах.
А также рассказывали о том, что вульгарный образ Седоковой перешел все границы (видео).