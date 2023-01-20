Розвивається у жінок після 30 років: лікарі попередили про небезпечну хворобу

Яка хвороба загрожує жінкам за 30 років

"Важливо пам’ятати, що усі жінки мають ризик розвитку раку шийки матки (РШМ). Найчастіше хворобу виявляють у жінок старше 30 років. Доведено, що загальнодержавні профілактичні та скринінгові програми мають вирішальний вплив на зниження смертності від цієї недуги", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що сімейні лікарі відіграють важливу роль у ранньому виявленні безсимптомного раку. Вони мають сприяти виконанню всіх рекомендацій спеціалістів щодо протипухлинного лікування.

Як зменшити ризики розвитку раку шийки матки:

Лікарі рекомендують вакцинуватись проти вірусу папіломи людини

Жінкам віком від 18 років (або з початком статевого життя) до 60 років необхідно проходити обов'язковий профілактичний гінекологічний огляд не рідше 1 разу на рік та цитологічний скринінг на РШМ не рідше 1 разу на 3 роки

У разі виявлення патологій після цитологічного дослідження слід провести подальше обстеження і лікування

Вторинна профілактика раку передбачає своєчасне виявлення передпухлинних станів і захворювань, їх лікування і диспансерний нагляд за хворими.

Одним з методів вторинної профілактики раку є активний скринінг раку та передракових станів. Цитологічний скринінг дозволяє знизити захворюваність на рак шийки матки на 80%.

Пап-тест, відомий також як мазок Папаніколау - це дослідження нормальних і змінених хворобою клітин для виявлення, діагностики різних інфекцій, наслідків аномальної гормональної активності, а також передракових або ракових уражень клітин. Ця процедура видаляє невеликий шар клітин з поверхні шийки матки.

"Сходити на профілактичний огляд, пройти скриніг - це нескладні дії, які ви можете зробити, щоб вберегти своє здоров’я та своїх близьких", - наголошують у Центрі громадського здоров'я.