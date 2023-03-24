Розвідникам потрібно викупити машину. Волонтер просить допомоги для ЗСУ

Українським розвідникам терміново потрібно викупити автомобіль. Для цього потрібно ще 67 тисяч гривень.
Волонтер Наталія Юсупова на Facebook просить допомогти небайдужим українцям.
"Ніяк не можу зібрати!! Люди, розвідникам треба викупити машину Ще потрібно всього 67 тисяч!! Дуже прошу, тому що вони залишилися без авто, все згоріло на фронті. Це бойові хлопці, що воюють із 2014 року", - написала волонтер.
Пайпал – pp@nataliiayusupova.name
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
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