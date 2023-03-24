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Розвідникам потрібно викупити машину. Волонтер просить допомоги для ЗСУ

Терміново потрібна допомога ЗСУ (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Українським розвідникам терміново потрібно викупити автомобіль. Для цього потрібно ще 67 тисяч гривень.

Волонтер Наталія Юсупова на Facebook просить допомогти небайдужим українцям.

"Ніяк не можу зібрати!! Люди, розвідникам треба викупити машину Ще потрібно всього 67 тисяч!! Дуже прошу, тому що вони залишилися без авто, все згоріло на фронті. Це бойові хлопці, що воюють із 2014 року", - написала волонтер.

Реквізити для допомоги

Пайпал – pp@nataliiayusupova.name

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Посилання на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер картки Банки

5375 4112 0025 4253

Розвідникам на фронт потрібно авто (фото: facebook.com/nataliya.vetvitskaya)

Нагадаємо, що українські бійці знищили російський "Зоопарк-2" на Донбасі.

Також ми писали, що дрон ЗСУ врятував подружжя з Харківської області, яке потрапило під обстріл росіян.

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