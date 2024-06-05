Яскравий представник "Розстріляного відродження": невідомі факти про поета Михайла Ялового

Український поет, прозаїк та драматург Михайло Яловий народився 5 червня 1895 року в Полтавській губернії. Він прожив коротке, але насичене та творче життя. 1937 року він був розстріляний в урочищі Сандармох в Карелії. І став одним з українських письменників, які потрапили у список "Розстріляного відродження".
Що відомо про Михайла Ялового, його творчість та життєвий шлях, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Михайло Яловий (псевдонім Юліян Шпол) народився у Полтавській губернії в сім'ї волосного писаря. Мав ще двох братів - Костянтина та Григорія. Середню освіту здобув в Миргородській гімназії, а далі вступив на медичний факультет Київського університету Святого Володимира.
Під час студентства с головою поринув в революційну діяльність, став членом партії соціалістів-революціонерів. З початком Лютневої революції повернувся до Костянтинограда та очолив революційний комітет.
Після виокремлення у 1918 році лівого крила українських есерів в окрему партію ("боротьбистів") Яловий стає одним із найпомітніших її діячів. Бере активну участь у виданні газет "Боротьба" та "Селянська біднота" (в останній згодом обіймає посаду головного редактора).
Приблизно у цей самий період він працює також редактором газети "Селянин і робітник" інструкторсько-агітаційного поїзда Голови ЦВК України Григорія Петровського.
Провадить активну підпільну роботу в Одесі та на Херсонщині, організовує боротьбу з німецькими окупаційними військами, гетьманцями. У 1919 році в складі делегації "боротьбистів" відвідує Галичину.
1920 року вступає до КП(б)У і деякий час перебуває у Москві як представник українського уряду. 1921 року засновує "Ударну групу поетів-футуристів", разом з Михайлом Семенком та Василем Олешком. Згодом переходить у "ГАРТ" з Олексою Слісаренком та Миколою Бажаном.
В кінці 1925 року створює разом з іншими поетами та письменниками "Вільну Академію Пролетарської літератури", до якої входять Микола Хвильовий, Майк Йогансен, Микола Куліш, Остап Вишня, Петро Панча, Іван Дніпровський, Олександр Копиленко та інші.
Пізніше Ялового з Хвильовим виключили з ВАПЛІТЕ з метою збереження організації, але це не допомогло і вона саморозпустилася. 1933 року його виключили з лав КП(б)У за контрреволюційну діяльність, а через декілька тижнів заарештували у сфабрикованій справі "УВО".
Поета звинуватили в шпигунській діяльності, "шумськізмі" та підготовці замаху на Павла Постишева.
Арешт друга став останньою краплею для Миколи Хвильового, який 13 травня 1933 року на знак протесту вчинив самогубство у харківському будинку письменників "Слово", де вони обидва мешкали. "Арешт Ялового - це розстріл цілої генерації", - йшлося в його передсмертній записці.
Михайло Яловий спочатку думав, що трапилася помилка і намагався пояснити, що не причетний до терористичних організацій. Згодом під тиском і з бажанням уникнути репресій він пише кілька самокритичних біографій, де намагається дошукатися причин арешту, засуджує сам себе за боротьбистське минуле та намагається розкаятися за "політичну незрілість у молоді роки".
Але органам не потрібне було його каяття, адже ніхто не збирався його пробачати. Арешт Ялового був лише початком масштабної операції проти українських письменників і тому його зізнання мали бути такими, за які його могли б засудити до найвищої міри покарання - смерті.
Вирок суду - 10 років позбавлення волі. Спочатку відбував покарання у Свірському таборі, потім у Соловках. А у 1937 році його справу переглянули та визначили найвищу міру покарання - розстріл.
Вирок виконано 3 листопада в урочищі Сандармох, поблизу Онезького озера в Карелії.
1957 року військовий трибунал Ленінградського військового округу скасував вирок за "відсутністю складу злочину". А у 2003 році прокуратура Харківської області реабілітувала Михайла Ялового.
Михайло Яловий (фото: Український інтерес)
Свою літературну діяльність Михайло Яловий почав у 1918 році. З 1919 року він друкував свої агітаційні поезії в газеті "Селянин і робітник" під псевдонімом Михайло Красний.
1920 - у газеті "Селянська біднота" друкується його казка для дорослих "Треба розжувати".
Згодом він друкує збірку поезій "Верхи", яка мала неоднозначну оцінку критиків. З 1923 року Яловий присвячує себе публіцистиці. Він пише статті про Михайла Семенка, Гната Михайличенка, Василя Чумака, Андрія Заливного.
1929 року виходить найвідоміший твір Ялового, написаний у романтичному ключі - роман "Золоті лисенята". Він мав велику популярність і виходив двічі - другий наклад збільшеним тиражем надрукували в 1930 році.
Пробував Яловий себе й у драматургії - написав комедію "Катіна любов, або будівельна пропаганда". Також він був автором сценарію українського фільму "Василина", за повістю Івана Нечуя-Левицького "Бурлачка", та "Пух і прах".
Не чіпайте,
Не чіпайте мене сьогодні.
В моїй душі вогонь,
В моїй душі -
Відблиски
Тисячолітніх змагань,
Загадані
Міліонними поколіннями...
Коли червонокрилі натовпи
Захльобують виямки вулиць, -
Плачуть розколисані, наелектрені струни,
Кудляться розбуджені омайданені звірі.
Рвуться закляклі болі.
З аговним посвистом
Змітаються віки космічною мітлою, -
Висмикнутий з нетрів минулого,
Я - засліплено голий.
Не чіпайте мене,
Оголеного.
* * *
Я не піду на похорони старого світу,
Я не буду співати йому marche funebre, -
Скривавлений прапор встромлю собі в груди
І знову кинуся в бій,
І знов піду я вперед.
У світовому етері розтану
І атомом душі відчую глибину міріад. -
Ах, нидіти я не стану, не стану я,
Я сплету життя своє з червоних гірлянд.
* * *
Злотисто-осінніх скиглень
Не треба -
Позападали вже ями в моїй душі: -
На весняному життя гребні
Лише буяє радість скиглень...
Залізо і криця спалили
Двадцятип’ятилітні квіти,
Витруїли морок
Минулих поколінь: -
Ах, так не треба ж, не треба
Злотисто-осінніх скиглень.
***
Вимученими стежками
Прийшов я зі степу,
Щоб запалити
Загаслу ватру
Ваших душ. -
Я не доріс ще,
Але в руках я маю
Певну мапу,
Щоб дати вам
Льодовий душ.
Бруд заялозених образів
На смітнику поколінь
Безважне вимести
Прийшов я -
Хто стане
На шляху мені,
Той візьме на голову
Камінь.
Вогненне слово
Прийдешніх днів
Розкрило замкнені уста -
Ручайком джерельних вод
Над безоднею мінус
Стоїть потойбічности
Хрест.
"Розстріляне відродження" або "Червоний ренесанс" - духовно-культурне та літературне-мистецьке покоління 20-х та 30-х років XX століття в Українській СРР, яке дало високохудожні твори у галузі літератури, філософії, живопису, музики, театру, кіно і яке було знищене здебільшого під час великого терору.
Доба "розстріляного відродження" - це час творчої особистості, яка вступила в конфлікт з тоталітарним режимом. Метафора належить Єжи Гедройцю, який запропонував цей вислів для назви антології української літератури 1917-1933 років.
Антологія "Розстріляне відродження" з'явилася з ініціативи та коштом Єжи Гедройця в Бібліотеці паризької "Культури" 1959 року і донині залишається найважливішим джерелом з історії української літератури того періоду.
Раніше ми писали про те, як жила відома голлівудська акторка з українськими коріннями, що винайшла технологію Wi-Fi.
А ще розповідали про те, що відомо про українського винахідника Ігоря Сікорського та як він втілив мрію Леонардо Да Вінчі.
При підготовці матеріалу використані джерела: Вікіпедія, Українська мала енциклопедія, Бібліотека української літератури, Митці "Розстріляного відродження".