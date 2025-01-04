Розслідування смерті Яніса Тімми: Сєдокову звинувачують в замовному вбивстві

У Латвії розпочалося розслідування смерті 32-річного баскетболіста Яніса Тімми, який скоїв самогубство кілька тижнів тому. 3 січня представники правоохоронних органів відкрили кримінальну справу, оскільки друг покійного спортсмена Марк Пугачов звинуватив його колишню обраницю, співачку Анну Сєдокову, в замовному вбивстві.

Розслідування смерті Яніса Тімми

У своїх соцмережах підприємець розповів, що готовий давати свідчення проти артистки і виступати як головний свідок. На його думку, українка могла найняти людей для того, щоб позбавити свого колишнього партнера життя через нерухомість.

"Друзі, я хочу вас привітати. Сьогодні Слідчий комітет Латвійської Республіки розпочав кримінальну справу за фактом насильницької смерті Яніса, в якій я виступаю одним із головних свідків", - поділився деталями Пугачов.

Заява Пугачова (фото: instagram.com/pugachevmark)

Марк вважає, що Сєдокова могла замовити вбивство колишнього заради чотирьох квартир, які нібито той купив у Москві за майже 200 мільйонів рублів. Але раніше російські ЗМІ писали про те, що латвієць не мав нерухомості в країні-агресорці, а його майно на батьківщині довелося продати через невиплачені аліменти.

Що відомо про шлюб Яніса Тімми і Анни Сєдокової

Колишні партнери були разом 4 роки, одружившись у 2020 році. Сєдокова виступила ініціатором розриву, і вони офіційно розсталися 9 грудня минулого року. Спільних дітей у пари не було.

Через кілька днів після цього, 17 грудня 2024 року, тіло баскетболіста знайшли в одній з п'ятиповерхівок Москви. Російські ЗМІ писали про те, що спортсмен вчинив суїцид. Поруч із ним знайшли телефон, де на заставці був номер співачки та прохання їй подзвонити.

Анна Сєдокова та Яніс Тімма (фото: російські ЗМІ)

16 грудня виконавиця відзначала свій день народження. На тлі трагедії почали говорити у мережі, що баскетболіст наважився на самогубство через артистку, оскільки не зміг пережити розлучення з нею.

Що стосується Пугачова, то він вже не вперше висловлюється про причетність Сєдокової до смерті Яніса. Наприкінці грудня чоловік говорив про те, що його друга довели до самогубства. А якби представники органів прочитали повідомлення колишнього подружжя, то Анні загрожувала б в'язниця.

Анна Сєдокова (фото: instagram.com/annasedokova)

Сама співачка, дізнавшись про смерть колишнього, пережила нервовий зрив та потрапила до лікарні, показавшись під крапельницями. Через тиждень після смерті баскетболіста вона все ще знаходилася у лікарні, та у соцмережах заявляла про те, що "буде кохати Яніса вічно". Вона зізнавалася, що досі не вірить у реальність - їй здається, що "це все якийсь дурний сон".

"Мені здається, що це все якийсь дурний жарт, але кожного ранку я прокидаюся у лікарні та розумію, що більше ніколи не побачу тебе. Головне - пам'ятай: герой, немає нічого, що тобі не підкориться. І хоч ти покинув нас, я буду кохати тебе вічно - на Землі та на Небі", - писала українка.

Анна Сєдокова (фото: instagram.com/annasedokova)