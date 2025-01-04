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Розслідування смерті Яніса Тімми: Сєдокову звинувачують в замовному вбивстві

Субота 04 січня 2025 16:25
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Розслідування смерті Яніса Тімми: Сєдокову звинувачують в замовному вбивстві Анна Сєдокова та Яніс Тімма (фото: російські ЗМІ)
Автор: Любов Блажко

У Латвії розпочалося розслідування смерті 32-річного баскетболіста Яніса Тімми, який скоїв самогубство кілька тижнів тому. 3 січня представники правоохоронних органів відкрили кримінальну справу, оскільки друг покійного спортсмена Марк Пугачов звинуватив його колишню обраницю, співачку Анну Сєдокову, в замовному вбивстві.

РБК-Україна (проєкт Styler) пише про це детальніше.

Розслідування смерті Яніса Тімми

У своїх соцмережах підприємець розповів, що готовий давати свідчення проти артистки і виступати як головний свідок. На його думку, українка могла найняти людей для того, щоб позбавити свого колишнього партнера життя через нерухомість.

"Друзі, я хочу вас привітати. Сьогодні Слідчий комітет Латвійської Республіки розпочав кримінальну справу за фактом насильницької смерті Яніса, в якій я виступаю одним із головних свідків", - поділився деталями Пугачов.

Розслідування смерті Яніса Тімми: Сєдокову звинувачують в замовному вбивствіЗаява Пугачова (фото: instagram.com/pugachevmark)

Марк вважає, що Сєдокова могла замовити вбивство колишнього заради чотирьох квартир, які нібито той купив у Москві за майже 200 мільйонів рублів. Але раніше російські ЗМІ писали про те, що латвієць не мав нерухомості в країні-агресорці, а його майно на батьківщині довелося продати через невиплачені аліменти.

Що відомо про шлюб Яніса Тімми і Анни Сєдокової

Колишні партнери були разом 4 роки, одружившись у 2020 році. Сєдокова виступила ініціатором розриву, і вони офіційно розсталися 9 грудня минулого року. Спільних дітей у пари не було.

Через кілька днів після цього, 17 грудня 2024 року, тіло баскетболіста знайшли в одній з п'ятиповерхівок Москви. Російські ЗМІ писали про те, що спортсмен вчинив суїцид. Поруч із ним знайшли телефон, де на заставці був номер співачки та прохання їй подзвонити.

Розслідування смерті Яніса Тімми: Сєдокову звинувачують в замовному вбивствіАнна Сєдокова та Яніс Тімма (фото: російські ЗМІ)

16 грудня виконавиця відзначала свій день народження. На тлі трагедії почали говорити у мережі, що баскетболіст наважився на самогубство через артистку, оскільки не зміг пережити розлучення з нею.

Що стосується Пугачова, то він вже не вперше висловлюється про причетність Сєдокової до смерті Яніса. Наприкінці грудня чоловік говорив про те, що його друга довели до самогубства. А якби представники органів прочитали повідомлення колишнього подружжя, то Анні загрожувала б в'язниця.

Розслідування смерті Яніса Тімми: Сєдокову звинувачують в замовному вбивствіАнна Сєдокова (фото: instagram.com/annasedokova)

Сама співачка, дізнавшись про смерть колишнього, пережила нервовий зрив та потрапила до лікарні, показавшись під крапельницями. Через тиждень після смерті баскетболіста вона все ще знаходилася у лікарні, та у соцмережах заявляла про те, що "буде кохати Яніса вічно". Вона зізнавалася, що досі не вірить у реальність - їй здається, що "це все якийсь дурний сон".

"Мені здається, що це все якийсь дурний жарт, але кожного ранку я прокидаюся у лікарні та розумію, що більше ніколи не побачу тебе. Головне - пам'ятай: герой, немає нічого, що тобі не підкориться. І хоч ти покинув нас, я буду кохати тебе вічно - на Землі та на Небі", - писала українка.

Розслідування смерті Яніса Тімми: Сєдокову звинувачують в замовному вбивствіАнна Сєдокова (фото: instagram.com/annasedokova)

Почитайте детальніше, хто така Анна Сєдокова, ким були її чоловіки і що пов'язує її з Україною.

Наприкінці грудня "Міс Україна Всесвіт" Неплях повідомила про смерть близької людини.

Для написання матеріалу були використані джерела:Instagram публікації Марка Пугачова, Анни Сєдокової, інформація про загибель Тімми російських ЗМІ, а також видання Pravda Latvia.

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