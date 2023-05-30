Розсіяний склероз не про забудькуватість: невролог спростувала головні міфи про це захворювання

Що таке розсіяний склероз

Назва цього захворювання часто асоціюється із забудькуватістю та склерозом, який згадують у жартах. Але цей діагноз ставлять при неврологічному захворюванні, яке може проявлятися різними неприємними симптомами. Наприклад:

Порушення зору

Зміни мовлення

Оніміння в тілі

Поколювання в кінцівках

М'язова слабкість

Запаморочення

Порушення ходьби та координації руху

Надмірна втома

У цієї хвороби аутоімунне походження – клітини імунної системи людини помилково атакують власні клітини мієліну, захисної оболонки нервів. Вона потрібна для нервового імпульсу і нормальної передачі сигналу у центральну нервову систему. Відповідно, при розсіяному склерозі сигнал спотворюється і виникають порушення.

Назва "розсіяний" походить від процесу поширення вогнищ ураження мієлінової оболонки нервів у ЦНС. Вогнища можуть виникати у різних відділах головного або спинного мозку. І симптоми залежатимуть від того, які саме ділянки вражені.

Якщо зачепило очний нерв – може розвиватися оптичний неврит, якщо вражена ділянка, яка відповідає за координацію рухів – то можуть бути проблеми з мовленням, під час ходьби починає хитати, тремтять руки, рухи стають неточними. У деяких випадках - м'язова слабкість, до стану паралічу чи оніміння, відчуття поколювання в тілі.

Крім усього іншого, у цього захворювання прогресуючий перебіг - часто виникають загострення та періоди ремісії.

Чому виникає розсіяний склероз

Вчені досі не можуть назвати точну причину, але обговорюють теорії сукупного впливу кількох факторів:

Генетична схильність

Фактор довкілля (більш поширений у країнах, віддалених від екватора й у людей з низьким рівнем вітаміну Д)

Віруси (зокрема, Епштейна-Барр)

Поведінкові (у людей, що палять, РС діагностують у два рази частіше)

Основні симптоми розсіяного склерозу

У цього захворювання досить багато неспецифічних симптомів. У кожного окремого пацієнта їх набір може суттєво відрізнятись.

Симптоми:

Оніміння, відчуття "голочок" у тілі, біль у різних частинах тіла

М'язова слабкість або спазми, через які людина може не контролювати рухи та втрачати рівновагу, що може призвести до падіння.

Порушення зору, біль в очах, дивні рухи очей

Відчуття запаморочення та труднощі при ходьбі

Проблеми з контролем кишечника та сечового міхура

Сексуальна дисфункція (зниження інтересу до сексу чи відсутність задоволення від сексу)

Надмірна чутливість до тепла – спека посилює цей симптом

Погіршення мовлення, нечіткість мислення, проблеми з концентрацією уваги

Відчуття сильної втоми та порушення сну

Залежно від активності процесу виділяють доброякісні та більш агресивні форми хвороби. У 85-90% випадків РС має такий вигляд: симптоми виникають, посилюються (загострення, напад, атака, рецидив), тривають від кількох днів до тижнів, потім поступово зникають (ремісія).

Між нападами людина може почуватися абсолютно нормально і не мати скарг. Іноді симптоми залишаються після того, як напад завершився.

Бувають і більш важкі форми, коли хвороба активніша - у таких випадках стан поступово погіршується навіть без нападів.

Загалом на напади впливає дуже багато факторів, зокрема – стреси та інфекційні захворювання. Проте з РС люди можуть вести нормальний спосіб життя і навіть народжувати дітей у періоди ремісій.

Як діагностують розсіяний склероз

РС діагностують зазвичай відразу, оскільки симптоми дуже неспецифічні й може бути ознаками багатьох інших захворювань. Деколи доводиться пройти огляд в інших фахівців і неодноразово звертатися до невролога.

Для встановлення діагнозу перевіряють рефлекси, чутливість, сили м'язів, тонус і координацію рухів. Можуть зробити МРТ головного та спинного мозку, люмбальну пункцію для аналізу спинномозкової рідини. У деяких випадках – аналіз крові.

На жаль, лікування для розсіяного склерозу немає. Тим більше що протягом життя хвороба прогресує. При загостреннях застосовують короткочасну терапію високими дозами гормональних препаратів, які лікують симптоматично.

Існують препарати, які здатні впливати на перебіг хвороби та можуть значно уповільнити її розвиток. Наприклад, зменшити кількість загострень та відстрочити серйозні ускладнення.

Що робити, якщо ви поставили такий діагноз

Знайдіть локальний центр розсіяного склерозу та встаньте на облік. Це потрібно, щоб мати змогу отримувати безкоштовні ліки. Частину таких препаратів купують за державними програмами.

В Україні та в усьому світі регулярно проводять клінічні дослідження нових препаратів для лікування розсіяного склерозу.