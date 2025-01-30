Тарілки і чашки впливають на фігуру: як вибрати правильний посуд для схуднення

Якщо ви прагнете схуднути, зверніть увагу не лише на калорійність страв, а й на посуд, з якого ви їсте. Наукові дослідження підтверджують: розмір тарілки, форма склянки та величина ложки впливають на те, скільки ми їмо і як швидко насичуємось.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис тренера Віктора Мандзяка у Facebook.

Факт 1: Менша тарілка – менше їжі

Згідно з ілюзією Тітченера, об’єкт здається більшим або меншим залежно від предметів навколо. Це означає, що їжа на маленькій тарілці виглядає більшою, ніж на великій. Дослідження підтверджують: якщо людина вважає, що з’їла більше, то вона швидше відчуває ситість. Крім того, на невелику тарілку фізично не поміститься надмірна кількість їжі, що сприяє контролю за порціями.

Факт 2: Вузька склянка - менше калорій

Напої у довгій вузькій склянці здаються більшими, ніж у широкій, навіть якщо їх об’єм однаковий. Це оптична ілюзія: люди недооцінюють ширину, але переоцінюють висоту. В результаті, п’ючи з вузької склянки, ми випиваємо менше рідини, що особливо корисно для тих, хто контролює споживання калорійних напоїв, таких як соки чи солодка газована вода.

Факт 3: Менша ложка - швидше насичення

Розмір ложки теж впливає на апетит. Дослідження показали, що використовуючи меншу ложку, ми їмо повільніше, що дає змогу організму вчасно відчути ситість. До того ж кожен ковток їжі стає більш усвідомленим, що сприяє насиченню меншою кількістю калорій.

Тренер повідомив, якщо ви хочете контролювати свою вагу, використовуйте невелику тарілку, пийте з вузької склянки та їжте малою ложкою. Такі прості зміни у звичках допоможуть вам легше досягти бажаних результатів!