Рождество и Новый год во время пандемии COVID-19: самые важные правила безопасности

Коронавирус продолжает бушевать в Украине, и самый лучший способ защитить себя и своих близких во время праздников – это соблюдать основные правила безопасности. Для того чтобы минимизировать риски заражения, отмечать праздники лучше всего в кругу семьи и избегать больших скоплений людей.
Как рассказали в пресс-службе Центре общественного здоровья Минздрава Украины, если в период новогодних и рождественских праздников очень хочется компании, то стоит ограничить количество людей до 10 человек или меньше.
"Если вы или ваши близкие имеют симптомы гриппа или COVID-19, то отмените вечеринку и оставайтесь дома. Помните, что люди без симптомов или те, кто совсем недавно выздоровел и получил отрицательный тест, могут все еще распространять вирус", - отметили в ЦОЗ.
Специалисты Центра перечислили простые правила, которые помогут в период праздников снизить риск заражения.
Напомним, ранее мы писали о том, что медики назвали возможные причины мутации коронавируса.
А также рассказывали о том, что в Минздраве объяснили, кому стоит опасаться повторного заражения.