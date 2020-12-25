Рождество и Новый год во время пандемии COVID-19: самые важные правила безопасности

Коронавирус продолжает бушевать в Украине, и самый лучший способ защитить себя и своих близких во время праздников – это соблюдать основные правила безопасности. Для того чтобы минимизировать риски заражения, отмечать праздники лучше всего в кругу семьи и избегать больших скоплений людей.

Как рассказали в пресс-службе Центре общественного здоровья Минздрава Украины, если в период новогодних и рождественских праздников очень хочется компании, то стоит ограничить количество людей до 10 человек или меньше.

"Если вы или ваши близкие имеют симптомы гриппа или COVID-19, то отмените вечеринку и оставайтесь дома. Помните, что люди без симптомов или те, кто совсем недавно выздоровел и получил отрицательный тест, могут все еще распространять вирус", - отметили в ЦОЗ.

Специалисты Центра перечислили простые правила, которые помогут в период праздников снизить риск заражения.

Носите маску в помещении и на открытом воздухе, убедитесь, что маска закрывает и нос, и рот. В холодную погоду надевайте под маску шарф или лыжную маску.

Держите при себе запасную маску на случай, если ваша станет влажной от дыхания, снега или дождя.

Придерживайтесь социальной дистанции. Помните, что в помещении или на улице у вас больше шансов инфицироваться или распространить COVID-19, если вы находитесь в тесном контакте с другими людьми.

Насколько это возможно – избегайте скопления людей и плохо проветриваемых помещений. Периодически открывайте окна и двери, чтобы проветрить помещение.

Часто мойте руки с мылом хотя бы 20 секунда, особенно после того, как побывали в общественном месте, чихали или кашляли перед едой. Если такой возможности нет, то используйте дезинфицирующее средство, которое содержит хотя бы 60% спирта. Не дотрагивайтесь руками к маске, глазам, носу или рту.

Напомним, ранее мы писали о том, что медики назвали возможные причины мутации коронавируса.

А также рассказывали о том, что в Минздраве объяснили, кому стоит опасаться повторного заражения.