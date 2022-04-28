Рожала на полу квартиры, под обстрелами: 21-летняя Анна из Бучи рассказала об ужасах оккупации

В первый день вторжения девушка вернулась в Бучу

24 февраля Анна была в роддоме в Киеве. Однако вместе с мужем они приняли решение вернуться в родной город Бучу. Ведь в роддоме всем роженицам сказали спуститься в подвал.

"В половине шестого утра в палату зашел врач и говорит, чтобы мы собрали самые важные вещи, потому что будем спускаться в подвал, нас бомбят", - говорит она.

В Буче обстрелы не стихали, поэтому Анна поняла, что рожать придется дома. Она изучала информацию в интернете о домашних родах. К счастью, в доме жила врач-терапевт, которая согласилась помочь.

Анна говорит, что сначала вместе с мужем и братом они прятались в подвале многоэтажки. Когда исчезли все коммуникации - свет, газ, вода, там стало темно и очень холодно.

"Я хотела рожать дома, а не в пыльном подвале. Мне было трудно дышать, болели легкие", - говорит она.

Рожала на полу

7 марта начались схватки. Родзал пришлось обустраивать в квартире прямо на полу.

"В комнате поставили свечи. Использовали влажные салфетки. Имели немножко воды, которую набрали в бутылки", - вспоминает молодая мама.

8 марта в 7:00 Анна родила девочку, которую назвали Алисой. Пуповину ей перерезал отец.

"Ее положили на меня, начали хлопать по ножкам, попе... Она закричала тогда", - говорит Анна.

Эвакуация и блокпосты

Уже через три дня семья решила уехать в более безопасное место. Анна говорит, было очень страшно: на одном из блокпостов россияне наставили на авто оружие.

"На очередном блокпосту стояли два танка, дула которых были направлены в нашу сторону. Они перекрыли дорогу. На каждом из танков сидело по десять россиян. Они подняли автоматы на нас. Но потом они опустили оружие, а танки разъехались. Один из них махнул рукой, чтобы мы ехали", - рассказала Анна.

Семья переселилась в Житомирскую область, где в роддоме и маму и младенца наконец осмотрели. Впоследствии они переехали в Ровенскую область и в конце концов в Киев.