Розбудив крик матері: у Польщі рецедивіст зарізав українку, поранив її дочку і ще одну жінку

НП сталася у ніч проти неділі, 16 квітня, у будинку на вулиці Стружській, 30.

Поліцейські, які прибули на місце події, виявили тіло загиблої зі слідами ножових ран грудної клітки та шиї. Дівчинка-підліток була госпіталізована також із кількома пораненнями грудної клітки.

У цій будівлі була ще одна жінка, яка мала поранення руки, швидше за все ножем, розповів районний прокурор Радослав Врембяк.

Поліцейські оперативно розшукали злочинця - він ховався біля будівлі у кущах. Чоловік був весь у крові, і під час обшуку у нього виявили закривавлений ніж.

Будинок, де проживали українці (фото: fakty.lca.pl)

Зловмисником виявився 36-річний місцевий житель Віктор Р, який раніше вже мав проблеми із законом. Так, у минулому він був засуджений за злочини проти власності.

За словами районного прокурора, було встановлено, що чоловік швидше за все зайшов у будівлю з метою пограбування. Ймовірно, його виявила 37-річна жінка, і злочинець завдав їй смертельних поранень ножем. Крик матері розбудив 14-річну дівчинку, і той також накинувся на підлітка з ножем, завдавши ударів у груди.

"Тим часом крики розбудили ще одну жінку, на яку напав злочинець", - сказав Радослав Врембяк.

Загибла та постраждалі - громадяни України. Вони проживали у цьому будинку ще з п'ятьма українцями.

Дівчинці у лікарні вже провели операцію. Її стан медики розцінюють як тяжкий, але стабільний.

Затриманому злочинцю інкримінують вбивство однієї людини, замах на вбивство іншої та завдання тілесних ушкоджень третій жертві, додав Врембяк.

У понеділок окружна прокуратура Легниці звинуватила 36-річного фігуранта.

"Підозрюваний не реагував на зміст звинувачень, на запитання не відповідав. Він також не надав свої особисті дані. Сьогодні прокурор клопотав до райсуду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою терміном на три місяці", - каже Радослав Врембяк.

У місті Легниця польські поліцейські зловили вбивцю (фото: fakty.lca.pl)