Розбився термометр? Як безпечно зібрати ртуть і куди її утилізувати

Чим і для кого небезпечна ртуть

Ртуть - токсичний метал сріблясто-білого кольору. У невеликих дозах здоров'ю він не загрожує, адже міститься навіть у деяких продуктах харчування (зокрема у морепродуктах). Але із потраплянням до організму людини через органи дихання, ртуть акумулюється та залишається там на все життя.

У звичайних умовах ртуть - легкорухома рідина у 13,5 разів важча за воду, яка при ударі поділяється на дрібні кульки. Температура плавлення цього металу - 38,87°C (з підвищенням температури випаровування ртуті збільшується).

Пари ртуті та її сполуки дуже отруйні. Особливо небезпечним отруєння ртуттю є для вагітних жінок, підлітків та дітей.

Чи заборонена ртуть в Україні

Нещодавно Верховна Рада схвалила законопроект №0199 щодо приєднання України до Мінаматської конвенції. Вона передбачає, зокрема, поетапну відмову від ртуті.

З 1 січня 2024 року наша країна має припинити виробництво, імпорт та експорт продукції, яка містить ртуть (термометрів, ламп, деяких видів батарейок, тонометрів, барометрів, вимикачів, реле тощо).

Втім заборона поки що не стосуватиметься:

продуктів для потреб військової та цивільної оборони

виробів, що використовуються для досліджень та калібрування приладів (як еталонний стандарт)

виробів, що не мають ​​альтернативи (зовнішні електроди для електронних дисплеїв і пристроїв вимірювання тощо)

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На думку нардепів, припинення провадження технологічних процесів і використання певної продукції з вмістом ртуті сприятиме захисту здоров’я людини та навколишнього середовища від антропогенних викидів і вивільнень ртуті та її сполук.

Як зібрати ртуть із розбитого термометра й очистити приміщення

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій розповіли, що викликати спеціалістів, якщо у вас розбився ртутний термометр, не обов'язково. Однак зібрати й утилізувати ртуть необхідно однозначно.

Послідовність дій

Вивести з приміщення всіх людей

У першу чергу з приміщення потрібно вивести дітей, інвалідів, літніх людей і вагітних. При цьому варто пам'ятати, що ртуть прилипає до поверхонь і може бути легко рознесена підошвами на інші ділянки.

Відчинити всі вікна у приміщенні

Речовина починає випаровуватися при температурі +20 градусів, отже відчинені вікна зменшать концентрацію випарів ртуті й охолодять приміщення. Проте не можна робити протяг, адже так ртуть пошириться кімнатою і її буде складніше збирати.

Максимально ізолювати від людей забруднене приміщення

Варто щільно зачинити всі двері, аби ніхто не заважав прибирати й не наражався зайвий раз на небезпеку.

Захистити органи дихання

Використати для цього можна хоча б вологу марлеву пов'язку.

Захистити руки

Надіти гумові, нітрилові або латексні рукавички (речовина не повинна стикатися з оголеними ділянками шкіри).

Підготувати скляну банку з кришкою

Її потрібно наповнити спеціальним розчином: 2 г перманганату калію (марганець) на 1 літр води (щоб ртуть не випаровувалася). Банку слід тримати якнайдалі від нагрівальних приладів.

Зібрати уламки термометра

Їх необхідно загорнути у паперовий рушник або серветку та покласти у герметичний пакет (найкраще - зіп-пакет із застібкою).

Обережно зібрати ртуть

Перед початком процедури необхідно уважно оглянути все приміщення та місце, де розбився термометр.

Дрібні кульки ртуті - зібрати докупи скребком або шматком картону (цупкого паперу). При цьому рухи мають бути повільними, спокійними, інакше ртуть розлетиться на ще дрібніші шматочки.

Великі кульки варто зібрати піпеткою та помістити в банку з розчином. Якщо піпетки під рукою немає, можна також скористатися папером.

Якщо у шпаринках залишилися невеликі шматочки ртуті, скористайтеся кремом для гоління та щіткою, щоби дістати їх. Можна також спробувати скотч (відклеювати його від поверхні потрібно повільно, аби дрібне скло чи ртуть встигли зачепитися).

Після прибирання все, що мало прямий контакт із ртуттю, необхідно утилізувати (в банку з розчином, або ж у герметичний пакет). Банку щільно закрити кришкою.

Якщо ви ненароком наступили на ртуть, підошви взуття необхідно вичистити й промити міцним, майже чорним розчином марганцю.

Вимити приміщення

Забруднені місця необхідно обробити концентрованим розчином марганцю (приблизно 20 г на 10 л води) або хлорного вапна (це окислить ртуть). Якщо ні того, ні іншого не знайшлося, можна приготувати гарячий мильно-содовий розчин (400 г мила і 500 г кальцинованої соди на 10 л води).

Ізолювати приміщення

Приміщення після обробки потрібно зачинити так, щоб не було сполучення з іншими кімнатами. Впродовж трьох діб його варто провітрювати. Найкраще утримувати в приміщенні, за можливості, температуру не вище 18-20°С.

Якщо у квартирі розбився ртутний термометр, фахівці радять також пити побільше сечогінної рідини - чай, кава, соки - адже ртутні утворення виводяться з організму через нирки.

Чого робити категорично не можна

Експерти наголошують - якщо ртутний термометр розбився, в жодному разі не можна:

викидати його залишки у сміттєпровід

підмітати ртуть віником (жорсткі лозини тільки подрібнять отруйні кульки в ртутний пил)

збирати ртуть за допомогою пилососа

створювати протяг до того, як уся ртуть зібрана (інакше блискучі кульки розлетяться по всій кімнаті)

спускати ртуть у каналізацію (вона має властивість осідати в каналізаційних трубах)

прати одяг і взуття, які контактували з ртуттю, в пральній машині (за можливості цей одяг взагалі краще викинути)

До кого звертатись, аби ртуть із термометра утилізували

Утилізувати залишки розбитого ртутного термометра мають право лише спеціалісти.

Для цього необхідно звернутись до поліції або ДСНС (телефон 101 або 112).

Крім того, можна скористатись інтернетом й обрати одну з багатьох приватних ліцензованих компаній, що займаються саме збором та утилізацією ртуті.