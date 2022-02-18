Под Ровно женщина до сих пор не верит в смерть сына, погибшего 36 лет назад: его могилу раскопали

Грустная история

Вера Самойловна Паливода потеряла сына 36 лет назад. Парню было 19 лет и его отправили на войну в Афганистане. Валентин был первенцем у украинки.

Женщина до сих пор не верит в свою утрату и думает, что все-таки произошла ошибка и ее сын жив.

Она с любовью ухаживает за подснежниками и дубком, который когда-то принес сын из леса и посадил перед окном.

Валентин был первенцем у женщины (фото: 0362.ua)

Для справки

Молодой солдат Валентин погиб 16 августа 1983 года. Цинковый гроб военные привезли через некоторое время и похоронили воина 31 августа.

Родители хотели попрощаться с сыном, однако военные не разрешили открыть гроб, несмотря на мольбы и слезы матери.

Побратимы Валентина рассказали, что он был тяжело ранен в бою и скончался. Родители пытались выяснить об обстоятельствах смерти сына: писали в "Красный Крест", в Министерство обороны СССР, но всегда получали отписки.

Мать не верит в гибель сына (фото: 0362.ua)

Могилу раскопали сами

По словам женщины, от друзей ее сына и военных она слышала разные версии смерти Валентина. Тогда родственники решили самовольно раскопать могилу.

По свидетельствам очевидцев, человек, лежавший в гробу, по телосложению значительно отличался от Валентина. Возможно, это произошло из-за разложения тела.

Тогда мать вспомнила, что когда-то в детстве сына ударил конь и выбил ему зуб. Соседние зубы заняли это место не полностью, так что люди надеялись узнать юношу хоть по этой "щербинке". Но зубов в останках не было.

Вера Самойловна до сих верит в то, что ее сын остался в живых.