Под Ровно снова из-за взрыва колеса грузовика сильно травмирован пешеход: подробности ЧП

К правоохранителям обратились медики сегодня днем с сообщением о травмировании мужчины в результате ДТП.

В этот раз, как и в прошлый, виной стало техническое состояние "УРАЛа", груженого лесом.

Полицейские установили, что во время движения грузовика-лесовоза произошла разгерметизация колеса, в результате чего отпало бортовое кольцо.

"Деталь отлетела ориентировочно на 20 метров и попала в 41-летнего местного жителя, который стоял на обочине, а затем - в деревянный забор", - говорится в сообщении.

44-летний водитель грузовика - житель села Балашовка - сам вызвал "скорую помощь". Травмированного мужчину доставили в Березновскую центральную районную больницу, где у пострадавшего предварительно диагностировали открытый перелом плечевого сустава.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения было начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 286 УК.

Также правоохранители рассказали, что транспорт, которым управлял водитель, не прошел обязательный технический контроль.

Под Ровно колесо грузовика "взорвалось", и деталь травмировала пешехода (фото: rv.npu.gov.ua)

Почему происходят подобные ЧП в области

Напомним, 18 июня под Ровно колесо грузовика убило пешехода, и тогда выяснилось, что мужчина тогда шел вместе со своим племянником, но мальчика за секунды до происшествия позвала мама, и так подросток чудом смог выжить.

Грузовик тот принадлежит частной компании. Владелец местного кооператива по переработке древесины Владимир Иванов объяснял, что лесовоз перед выездом проверяли, а смерть мужчины назвал трагической случайностью.

Между тем брат погибшего высказал уверенность, что виновного в трагедии не накажут

"Он (грузовик) поедет снова в рейс и дальше будет резать лес и убивать людей. Там половина тормозной системы не работает", - сказал тогда мужчина.

Кстати, около года назад в Ровенской области в селе Новоречица отлетевшая деталь колеса от лесовоза убила 11-летнюю девочку, которая стояла возле магазина.