В Ровно вспышка коронавируса: много зараженных, есть погибшая

Коронавирус в Украине зафиксировали уже у 217 человек и количество зараженных резко возросло за последние сутки. Рано утром в пятницу, 27 марта, стало известно о том, что вспышка коронавируса зафиксирована в Ровно. Лабораторными анализами там было подтверждено 9 случаев COVID-2019, в том числе и у одной из женщин, которая недавно умерла.

Как сообщил глава областной государственной администрации Ровно Виталий Коваль, предварительный анализ показал коронавирус у двух женщин.

"Ровенский областной лабораторный центр провел исследования ПЦР-методом биоматериала двух женщин из Сарненского района, которые предварительно имели положительный результат по экспресс-тестам. Также проверили шесть других пациентов, которые лежали в инфекционном отделении Сарненской ЦРБ, и умершую мать одной из вышеупомянутых женщин. Коронавирус подтвердился во всех девяти случаях", - заявил Коваль.

Он отметил, что все больные на данный момент изолированы, их состояние стабильное и проводятся все необходимые медицинские процедуры.

Ранее местный активист Сергей Евтушок сообщил, что в регионе появились подозрения на коронавирус у местных жителей. Две женщины были госпитализированы и известно, что они контактировали с теми, кто ранее ввернулся с заработков в Европе. Одна из женщин находится в терапевтическом отделении Центральной районной больницы, ее состояние оценивается как среднее. Состояние еще одной женщины более тяжелое – она находится в реанимации.

На данный момент полиция устанавливает всех, кто контактировал с инфицированными и отправляет их на обследование и изоляцию.

Виталий Коваль сообщил, что все зараженные коронавирусом проживали в одном селе – Тынное Сарненского района.

"Увеличилось количество экстренных сообщений о подозрении на коронавирус. Их было 19 за прошлые сутки, большинство не подтвердилось. Больная, которая умерла, заболела 13 марта. А 19 марта была госпитализирована в реанимацию Сарненской больницы с двухсторонней не госпитальной пневмонией. Остальные больные находятся в инфекционном отделении Сарненской больнице. Большинство больных посещали собрания-богослужения и все их контакты нужно отслеживать", - рассказал главный санитарный врач области Роман Сафонов.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что сеть возмущена поведением зараженной коронавирусом женщины в Сумах.