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В Ровно до травм головы избили врача скорой помощи: детали ЧП

Автор: Людмила Жукова

В Ровно избили врача скорой помощи, который прибыл в кафе на вызов, чтобы оказать помощь человеку.

Об этом сообщает ТСН.

Что произошло в кафе

Когда пациенту в кафе стало плохо и его вывели медики, другой мужчина из заведения напал на врачей. Он был в состоянии алкогольного опьянения.

"Очень плохо было посетителю, он едва встал. Мы его подняли потихоньку, начали выводить", - вспоминает события того дня пострадавший медик.

В этот момент другой клиент заведения внезапно возмутился и начал приставать к бригаде врачей. Вначале он просто кричал, потом перешел на мат и кулаки.

Врач на больничном

По словам пострадавшего фельдшера, мужчина из кафе налетел на него с кулаками и начал избивать.

Коллега фельдшера Ирина Полюхович рассказывает, что потерпевший упал на землю, а нападающий вырвал из его рук ящик с медикаментами. И пока медики вызывали полицию и скорую для Игоря, дебошир решил убежать. Его задержали прохожие вместе с врачом.

В настоящее время потерпевший фельдшер находится на больничном с расшатанными от удара зубами и черепно-мозговой травмой, а против нападавшего возбуждено уголовное производство по факту хулиганства.

Как мы писали ранее, Кабмин планирует повысить зарплаты врачам.

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