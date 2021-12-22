ru ua
Ср, 22 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Ровно до травм головы избили врача скорой помощи: детали ЧП

Новина українською →
Ровно, Среда 22 декабря 2021 11:42
В Ровно до травм головы избили врача скорой помощи: детали ЧП В Ровно избили врача скорой помощи (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Ровно избили врача скорой помощи, который прибыл в кафе на вызов, чтобы оказать помощь человеку.

Об этом сообщает ТСН.

Что произошло в кафе

Когда пациенту в кафе стало плохо и его вывели медики, другой мужчина из заведения напал на врачей. Он был в состоянии алкогольного опьянения.

"Очень плохо было посетителю, он едва встал. Мы его подняли потихоньку, начали выводить", - вспоминает события того дня пострадавший медик.

В этот момент другой клиент заведения внезапно возмутился и начал приставать к бригаде врачей. Вначале он просто кричал, потом перешел на мат и кулаки.

Врач на больничном

По словам пострадавшего фельдшера, мужчина из кафе налетел на него с кулаками и начал избивать.

Коллега фельдшера Ирина Полюхович рассказывает, что потерпевший упал на землю, а нападающий вырвал из его рук ящик с медикаментами. И пока медики вызывали полицию и скорую для Игоря, дебошир решил убежать. Его задержали прохожие вместе с врачом.

В настоящее время потерпевший фельдшер находится на больничном с расшатанными от удара зубами и черепно-мозговой травмой, а против нападавшего возбуждено уголовное производство по факту хулиганства.

Как мы писали ранее, Кабмин планирует повысить зарплаты врачам.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ровно Врачи без границ
LITE
День святой Анны: что нужно сделать в день покровительницы женщин и детей
День святой Анны: что нужно сделать в день покровительницы женщин и детей