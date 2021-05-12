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В Ровно собака напала на маленькую девочку и вцепилась в лицо: малышку прооперировали

Автор: Владимир Костырин

В Ровно собака напала на маленькую девочку, которая вместе с мамой прогуливалась в парке. Животное набросилось на полуторагодовалого ребенка и вцепилось в лицо, после чего у малышки остались раны от укуса в области носа.

Об этом 12 мая передали в Ровенском областном центре экстренной медицинской помощи на странице в Facebook.

Сам инцидент произошел вчера днем. Медики рассказали, что на линию "103" поступил вызов от женщины с сообщением о том, что ее ребенка покусала собака парке Молодежи ("Лебединка") недалеко от озера.

Специализированная педиатрическая бригада "скорой" прибыла на место через 4 минуты после звонка.

При осмотре девочки врачи обнаружили две раны в области носа.

"Медики "скорой" оказали необходимую медицинскую помощь и транспортировали в Ровенской областной детской больницы для дальнейшего осмотра", - говорится в публикации.

Позже стало известно, что пострадавшую девочку уже прооперировали, передает "Суспільне".

По словам заместителя руководителя областного центра экстренной медпомощи Олега Ушкевича, мать ребенка утверждала, что собака - дворняга. Когда же бригада прибіла на место происшествия, животного там не было.

В пресс-службе ГУ ЧП в Ровенской области рассказали, что в полицию женщина не обращалась, а об инциденте правоохранителям сообщили медики.

"Соответствующую проверку по данному факту проводят ювенальные полицейские", - заявила пресс-офицер Нацполиции области Екатерина Загурская.

Ранее сообщалось, что под Полтавой собака напала на женщину и отгрызла 80% носа, после чего пострадавшую перевезли в Киев и провели уникальную операцию, буквально с нуля реконструировав пациентке этот орган.

Также мы писали о том, что на днях в Донецкой области две собаки выбежали на улицу и загрызли 34-летнего мужчину, а второго - 37-летнего - сильно травмировали. При этом хозяин животных разводит руками.

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