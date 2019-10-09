В Ровно скандал из-за пьяного врача: он перепутал голову с ногами

В Ровно пьяный врач перепутал у ребенка части тела. Он хотел сделать ренген ноги мальчику, у которого была травма головы. Об этом сообщают в сюжете ТСН. Мать семилетнего ребенка просто в шоке от такого "профессионализма" лаборанта.

Второклассник в школе ударился головой о парту, а уже дома почувствовал себя плохо. Его на скорой помощи доставили в райбольницу и направили в рентген-кабинет. А там началось настоящее представление, которое мать школьника сняла на видео.

Видео: Пьяный лаборант перепутал части тела у ребенка (YouTube/ТСН)

В больнице после инцидент все-таки признались, что лаборант действительно был пьян. Но медики выгораживают его и утверждают что все это произошло после окончания смены, когда его срочно вызвали в больницу.

Сам горе-медик рассказал, что ему стыдно и он хотел бы принести извинения ребенку и его матери.

Кстати, в больнице отметили, что к этому медику никогда не было претензий от пациентов.