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В Ровно сбившего детей водителя продолжают "отмазывать": девочка умерла, а мальчик лечится до сих пор

Новина українською → Ровно, Вторник 02 марта 2021 12:25
В Ровно сбившего детей водителя продолжают "отмазывать": девочка умерла, а мальчик лечится до сих пор В Ровно не наказывают водителя, сбившего детей (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Ровно три года назад пьяный в стельку водитель сбил двоих подростков 16 лет. Девочка Диана умерла на месте, а Влад до сих пор лечится. Мужчина, бывший за рулем, до сих пор не понес наказание.

Об этом сообщает издание "Радио трек".

Василий Самчук в тот день сел пьяным за руль. После аварии его перевели в СИЗО, где он до сих пор находится. Его адвокаты до сих пор продолжают утверждать, что он невиновен.

Интересно, что виновник ДТП свою вину признает частично и свое слово Самчук скажет в самом конце судебного расследования. Подсудимого защищают в суде Олег Захарчук и Сергей Захожий, которые ранее долгое время работали в ровенской милиции в отделе расследования ДТП, а также киевский защитник Михаил Гончаров.

В Ровно сбившего детей водителя продолжают &quot;отмазывать&quot;: девочка умерла, а мальчик лечится до сих пор

Василий Самчук наехал на двоих подростков (Скриншот)

Отмечается, что суд до сих пор не огласил приговор, так как расследование продолжается. Говорят, мол, не опросили всех свидетелей.

"Есть в деле свидетели, родственники подсудимого, которые хотят доказать, что выходные данные следственного эксперимента не такие. Мол, тогда была плохая видимость, не работали фонари уличного освещения и тому подобное. На самом деле экспертиза однозначно утверждает, что видимость была достаточной. Это такая игра на моментах, чтобы хоть как-то выгородить подсудимого, - рассказал адвокат Сергей Меркулов, который представляет семью пострадавшего Влада.

Отметим, что содержание алкоголя в крови Василия Самчука на момент совершения ДТП превышал допустимый уровень в 14 раз.

Свидетели ДТП рассказали в суде, что улица была хорошо освещена, а после аварии водитель даже не подошел к сбитым детям, а просто заснул за рулем.

Диана умерла на месте, а 16-летний Влад лечится до сих пор. Его родители уже потратили на лечение около 1, 5 миллиона гривен. Мальчик сейчас прикован к инвалидному креслу.

В Ровно сбившего детей водителя продолжают &quot;отмазывать&quot;: девочка умерла, а мальчик лечится до сих порВлад (в центре) до сих пор проходит реабилитацию (фото: Facebook)

Если суд признает виновным Василия Самчука - ему светит 8 лет за решеткой.

Как мы ранее писали, в Днепре годовалая девочка прыгнула в ванну с кипятком и сейчас она находится в тяжелом состоянии в больнице. Врачи пытаются спасти жизнь малышки, у нее 60% ожогов тела.

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